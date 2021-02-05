Беларусь приветствует вступление в силу соглашения между Россией и США о продлении ДСНВ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона приветствует вступление в силу 3 февраля соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Считаем это весомым вкладом в укрепление существующей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Продление ДСНВ, вне всякого сомнения, отвечает интересам всего мирового сообщества. Рассчитываем, что достигнутая договоренность заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера", - заявили в МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также надеются, что решение Москвы и Вашингтона по сохранению ДСНВ, являющегося одним из краеугольных камней глобальной системы стратегической стабильности, безопасности и разоружения, будет способствовать формированию благоприятных условий для укрепления и восстановления жизнеспособности многосторонних механизмов в области контроля над вооружениями на евроатлантическом пространстве.-0-