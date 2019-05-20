20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает ЕС к началу переговоров по заключению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко заявил в Таллине (Эстония) во время конференции имени Леннарта Мери, на которой он выступил в качестве панелиста на секции "Искусство баланса: выдержит ли Беларусь?". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"С учетом участия Беларуси в ряде форматов стратегического сотрудничества с Россией и региональных международных организаций на евразийском пространстве Олег Кравченко в своем выступлении подверг сомнению тезис о балансировании, предполагающем равные объемы взаимодействия или создание контральянсов. Подчеркнул заинтересованность Беларуси в полной нормализации отношений с Европейским союзом, являющимся вторым основным торговым партнером нашей страны. Призвал европейскую сторону к началу переговоров по заключению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое заключено ЕС со всеми странами-соседями, кроме Беларуси", - рассказали в МИД.

Замминистра также выступил с критикой политизированного противопоставления ЕАЭС и ЕС, а также тенденции анализа позиции и интересов Беларуси и сравнимых стран региона исключительно через призму конфронтации Востока и Запада. В рамках дискуссии он представил подходы Беларуси по ряду актуальных международных вопросов, включая нарастающую напряженность в Европейском регионе.

В конференции имени Леннарта Мери приняли участие президенты Эстонии и Грузии, министры обороны ФРГ, Эстонии, Швеции и Латвии, министры иностранных дел Словакии и Северной Македонии, госсекретарь правительства Венгрии по делам ЕС, представители ведущих аналитических центров США, ряда европейских стран, а также России.-0-