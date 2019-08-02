2 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь призывает предпринять максимум усилий для предотвращения размещения ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
"Республика Беларусь с сожалением восприняла выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ведущий к прекращению его действия, - говорится в заявлении МИД. - ДРСМД являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры. Договор внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на Европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения".
Прекращение действия ДРСМД наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности, создавая предпосылки для гонки вооружений в различных регионах мира, в первую очередь в Европе.
"Будучи ответственной и последовательной стороной ДРСМД, Беларусь была готова участвовать в любых конструктивных усилиях по сохранению его жизнеспособности. Мы неоднократно предлагали решать проблемные вопросы посредством профессионального и взаимоуважительного диалога в рамках предусмотренных договором механизмов. К сожалению, наши предложения остались без ответа", - отмечается в заявлении МИД Беларуси.
Белорусская сторона в складывающейся ситуации призывает все заинтересованные государства по обе стороны Атлантики предпринять максимум усилий, чтобы предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте. Беларусь готова к конструктивной и целенаправленной работе для достижения этой цели.-0-
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