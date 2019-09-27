Беларусь призывает страны ООН принять меры для обеспечения международной информационной безопасности

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, отметил необходимость расширения межгосударственного цифрового сотрудничества и повышения взаимного доверия в информационной сфере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях существующих противоречий между странами, роста конкуренции между ними киберпространство все чаще становится ареной противостояния. Мы постоянно слышим о разрушительных хакерских атаках. Все это говорит о масштабе существующих в этой сфере угроз и одновременно диктует необходимость расширения межгосударственного цифрового сотрудничества, повышения взаимного доверия в информационной сфере", - сказал Владимир Макей.

Он упомянул об инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, озвученной в начале сентября в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, сформировать "пояс цифрового добрососедства". Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности.

"Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга, - отметил министр. - Цифровой суверенитет должен гарантировать способность государства контролировать свое информационное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, обеспечивать надежную защиту критической инфраструктуры. Цифровой нейтралитет предполагает, что страны не будут предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности иных государств".

В конечном итоге, добавил дипломат, такие соглашения могут заложить основу для выработки международных правил ответственного поведения в виртуальном пространстве. "Беларусь готова к развитию сотрудничества и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами мира, и в первую очередь со своими соседями", - сказал Владимир Макей.-0-