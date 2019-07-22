Беларусь продолжит оказывать Сирии гуманитарную помощь - Макей

Во время погрузки гуманитарной помощи. Фото из архива

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь продолжит оказывать Сирии гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.

Он рассказал, что сирийской стороне начиная с 2015 года были переданы четыре партии гуманитарной помощи, включая продукты питания, детскую одежду и обувь, медицинское оборудование и медикаменты, а также технику и оборудование для восстановления народного хозяйства Сирии.

Особое внимание уделяется проекту, связанному с отдыхом и оздоровлением сирийских детей в Беларуси, который осуществляется под патронатом главы государства. Он поручил продолжить эту программу в ближайшие годы.

Министр иностранных дел подчеркнул важность дальнейшей реализации программ, позволяющих поддерживать и развивать информационно-культурный обмен между двумя народами и способствующих активизации отношений.

Владимир Макей поблагодарил сирийского коллегу за принятое приглашение посетить Беларусь. Он также обратил внимание, что состоявшиеся сегодня переговоры сирийского гостя с Президентом показали, что есть общее понимание того, как двигаться дальше и развивать сотрудничество во всех сферах.-0-