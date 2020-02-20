Беларусь продолжит прилагать усилия по созданию в регионе пояса добрососедства - Кравченко

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Эстония являются полноправными и достойными членами международного сообщества со своими достижениями, приоритетами во внешней и внутренней политике, особенностями социально-экономического развития, культурной неповторимостью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Эстонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Кравченко отметил, что ярким примером признания значимой роли и места Эстонии на международной арене стало ее избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Он выразил уверенность, что Эстония будет достойно и эффективно представлять наш регион на этой важнейшей международной площадке.

"Белорусская сторона рассчитывает на активное плодотворное взаимодействие по самому широкому кругу вопросов повестки дня и развития инициатив в ООН. Одним из приоритетных направлений является обеспечение мира и стабильности, в том числе в Восточной Европе, - сказал Олег Кравченко. - Беларусь со своей стороны продолжит прилагать усилия для того, чтобы вокруг наших стран был создан настоящий пояс добрососедства без напряженности и конфликтов".-0-