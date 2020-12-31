Беларусь продолжит развитие зоны свободной торговли в СНГ

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в период своего председательства в СНГ в 2021 году обозначила ряд экономических приоритетов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Концепцией председательства нашей страны в Содружестве определено: "Приоритеты в экономической сфере - проводить работу по дальнейшему укреплению и развитию зоны свободной торговли в рамках Содружества как основы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сокращению барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в рамках СНГ".

Наша страна также намерена содействовать завершению переговоров и подписанию заинтересованными странами соглашения о свободной торговле услугами государств - участников СНГ. Беларусь будет проводить согласованную политику в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, оценки соответствия и аккредитации как важного средства обеспечения выпуска безопасной, качественной и конкурентоспособной продукции (услуг) в странах СНГ, а также снижения / ликвидации препятствий на пути товаров и услуг.

Беларусь планирует также уделять особое внимание выполнению плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.-0-