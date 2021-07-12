Беларусь продолжит сотрудничать с НКО, если они приносят пользу государству и обществу - Макей

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит сотрудничать с теми некоммерческими организациями, которые приносят пользу государству и обществу. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

По мнению Владимира Макея, произошедшие в прошлом году события в Беларуси стали следствием высокой эффективности некоторых неправительственных организаций, которые работали в стране. Он отметил, что той же России понадобилось более 20 лет, чтобы снять розовые очки и однозначно понять, что "англосаксы не собираются принять это великое государство в элитный клуб мировых держав на своем уровне, с равноценным правом голоса".

"Что касается Беларуси, то должен сказать, что мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с рядом неправительственных организаций, в том числе иностранных, которые приносят конкретную пользу государству и обществу. Например, мы активно работаем с такими организациями по вопросам безопасности, - обратил внимание министр. - Есть ряд неправительственных организаций, которые реализуют здесь ряд выгодных проектов в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями".

В то же время Владимир Макей отметил, что есть и такие организации, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться в Беларуси с деструктивными целями. "Как рассмотреть сущность этих организаций - это уже другой вопрос. Это очень важная задача, в первую очередь, конечно, специальных служб. И должен признать, что поствыборная ситуация прошлого года является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Беларуси. У нас создана очень четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. Но события прошлого года научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что на законодательном уровне были предприняты шаги по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в стране. Кроме того, некоторые ограничения для таких структур были введены как ответ на западные санкции. "Было принято решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Беларуси. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Беларуси. Но, еще раз повторюсь, мы будем продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества", - подытожил дипломат.-0-