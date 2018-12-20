Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета - Макей

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей в ходе официальной церемонии поднятия флага МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь должна оставаться независимым государством, - подчеркнул руководитель МИД. - Об этом суверенитете мы мечтали на протяжении многих веков и должны дальше работать над укреплением независимости и территориальной целостности государства".
"Укрепление независимости и территориальной целостности являются сегодня одним из основных, основополагающих вопросов, и об этом мы должны думать денно и нощно", - сказал Владимир Макей.
На вопрос о возможной корректировке белорусского внешнеполитического курса и развитии отношений с Россией, министр подчеркнул, что внешнеполитический курс страны выработан, он определен главой государства. "Это многовекторная внешняя политика со всеми нюансами, и мы намерены следовать этим установкам", - подчеркнул Владимир Макей.-0-
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