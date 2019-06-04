Беларусь продвигает видение ВП как гибкого инструмента снижения конфронтации - Макей

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь последовательно продвигает свое изначальное видение "Восточного партнерства" как прагматичного и гибкого инструмента сотрудничества, снижения конфронтации. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы последовательно продвигаем наше изначальное видение "Восточного партнерства" как прагматичного, равноправного и гибкого инструмента сотрудничества, средства снижения конфронтации, укрепления доверия и сглаживания разделительных линий. И это видение в условиях региональной напряженности на нынешнем историческом отрезке во многом совпала с представлениями самого Евросоюза", - сказал Владимир Макей.

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