Беларусь рассчитывает на активизацию сотрудничества с деловым сообществом Венгрии - Макей

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Подписание в Минске белорусско-венгерских соглашения и меморандума послужит важным сигналом деловым сообществам к активизации сотрудничества. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД назвал плодотворными переговоры. Он также обратил внимание на важность состоявшейся встречи Петера Сийярто с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которой была очень заинтересованная дискуссия о двусторонних отношениях, о сотрудничестве Беларуси с ЕС.

"С удовлетворением констатирую, что наши встречи в Минске, Будапеште, на полях многосторонних форумов являются доброй традицией, - продолжил министр. - В целом белорусско-венгерские контакты в различных сферах отличаются высокой интенсивностью, и очень важно, что у сторон есть искреннее желание вывести двусторонний диалог на новый уровень".

Владимир Макей рассказал, что сегодня в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы международной и европейской повести дня, перспективы развития белорусско-венгерских отношений, взаимодействие Беларуси и Венгрии в рамках международных организаций. Основной фокус переговоров был на экономике, развитии взаимовыгодных торгово-экономических связей. В числе перспективного обозначено сотрудничество в машиностроении и фармацевтике, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, строительстве и туризме.

Министр акцентировал внимание на важности подписанных документов. Он особо отметил межправсоглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, над которым стороны работали почти 10 лет. "Это соглашение послужит важным сигналом для деловых сообществ двух стран к активизации сотрудничества", - заметил он.

Глава МИД отдельно коснулся темы реализации совместных инвестиционных проектов, глубокой промышленной кооперации с перспективой выхода не только на национальные рынки, но и на емкие рынки Евросоюза для Беларуси и Евразийского экономического союза для Венгрии. Он считает важным механизмом для реализации торгово-экономических проектов работу белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. -0-