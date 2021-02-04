Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном - Головченко

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым в Алматы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что предстоящее заседание межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволит расставить точки над некоторыми проектами", - сказал Роман Головченко.

По словам премьер-министра, несмотря на все сложности прошлого года, торгово-экономические отношения между странами развивались достаточно успешно. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в 2020 году вырос c $69 млн до $75 млн и составил 108,9% к 2019 году. Причем рост поставок отмечается с обеих сторон.

Во время встречи

"У нас сложились очень хорошие, прочные связи между субъектами хозяйствования, между руководителями регионов. Торгово-экономическое сотрудничество выстраивается между Беларусью и Кыргызстаном очень прагматично и взаимовыгодно", - отметил глава белорусского правительства.

С учетом того, что Кыргызстан - аграрная страна, особое внимание там уделяют сельхозмашиностроению. Беларусь готова развивать сотрудничество в этом направлении, в том числе по проекту сборочного производства белорусских тракторов в Кыргызстане.

Роман Головченко поздравил Улукбека Марипова с назначением на пост премьер-министра, назвав работу на этой должности "сложной и очень ответственной".

"Мы рады, что дружественный Кыргызстан успешно вышел из турбулентного периода, и в сжатые сроки ситуация стабилизировалась, сформированы органы власти, это очень важно", - подчеркнул глава белорусского правительства.

Улукбек Марипов подтвердил, что ситуация в Кыргызстане стабилизировалась, и новое правительство начинает работу.

Он отметил тесное сотрудничество с Беларусью и выразил готовность в этом году провести заседание совместной межправкомиссии на территории Кыргызстана.-0-