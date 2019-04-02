Беларусь рассчитывает на новые проекты в сотрудничестве с Китаем - Андрейченко

2 апреля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на то, что сотрудничество с Китаем будет наполняться новыми проектами и идеями. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Цуй Цимин, Шэнь Юэюэ и Владимир Андрейченко

Владимир Андрейченко отметил, что отношения двух стран всегда строились в духе доверительного взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. "Надеемся, что добрые традиции в сотрудничестве сохранятся, оно будет наполняться новыми проектами и идеями", - сказал председатель Палаты представителей.

В белорусском парламенте рассчитывают, что визит китайской делегации во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ послужит укреплению отношений во всех областях. "Задача для нас одна - повышение благосостояния людей, строительство инициативы "Один пояс, один путь", - сказала она.

В свою очередь Шэнь Юэюэ подчеркнула, что Китай придает большое значение сотрудничеству с Беларусью. "Мы готовы непрерывно продвигать работу в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь" на благо народов двух стран", - сказала она. Глава делегации отметила важность сотрудничества парламентов и предложила и далее активно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, укреплять правовую базу сотрудничества, наладить мониторинг исполнения уже заключенных соглашений. По мнению Шэнь Юэюэ, необходимо усиливать контакты между белорусскими и китайскими парламентариями, поскольку они могут многому научиться друг у друга, обменяться полезным опытом.

Шэнь Юэюэ

Как отмечалось во время встречи, Беларусь и Китай внимательно следят за развитием ситуации друг у друга и рады политическим, экономическим успехам партнеров. Парламентская делегация Китая сегодня будет присутствовать на открытии весенней сессии Палаты представителей.-0-

Фото Рамиля Насибулина