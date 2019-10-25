Беларусь рассчитывает на новый уровень кооперации со странами Африки - Андрейченко

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации со странами Африки. Речь об этом шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с главой Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом. Переговоры состоялись на полях XVIII Саммита движения неприсоединения в Баку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что одним из приоритетов совместной работы парламентариев двух стран является активное содействие развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей и гуманитарного сотрудничества. "Мы хотели бы выйти на новый уровень кооперации, который характеризуется появлением прочных производственных и технологических связей", - сказал Владимир Андрейченко и выразил уверенность, что решению этой задачи могло бы способствовать проведение регулярных встреч с коллегами из Панафриканского парламента.

Беларусь установила дипломатические отношения с 48 государствами Африки. В Национальном собрании сформировано девять рабочих групп по взаимодействию с парламентариями Алжира, Анголы, Египта, Зимбабве, Марокко, Мозамбика, Намибии, Судана и ЮАР. Спикер отметил значимость роли, которую играют африканские государства в Движении неприсоединения, и подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии всестороннего сотрудничества с африканским континентом.

В свою очередь председатель Панафриканского парламента проявил большой интерес к развитию отношений с белорусским парламентом, укреплению взаимодействия между странами Африки и Беларусью в промышленности, в том числе горнодобывающей, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, молодежной политике. Роджер Нкодо Данг положительно относится к перспективе получения Национальным собранием статуса наблюдателя в Панафриканском парламенте. Белорусских парламентариев планируется пригласить на его очередную сессию, чтобы они донесли предложения и инициативы Беларуси до всех стран Африки сразу.

XVIII саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

Международная организация Движение неприсоединения, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках, была создана в 1961 году. Беларусь является членом организации с 1998 года и активно участвует во всех ее мероприятиях. Приоритетами страны в Движении неприсоединения являются противодействие торговле людьми, недопущение политизации прав человека, применения односторонних принудительных мер (санкций), учет интересов стран со средним доходом в процессе устойчивого развития, недопущение разработки новых видов оружия массового уничтожения, активизация деятельности Генеральной ассамблеи и секретариата ООН и др.-0-

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