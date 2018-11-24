24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на открытие посольства Индонезии в Минске. Об этом заявил сегодня начальник управления Азии, Австралии и Океании Министерства иностранных дел Беларуси Сергей Терентьев на открытии выставочного мероприятия Indonesia Business Expo, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"За эти 25 лет мы прошли большой путь: укрепили политические связи, наша торговля увеличилась в разы, качество сотрудничества в гуманитарной, культурной, научной сферах принципиально изменилось и улучшилось. Открылось наше посольство в Индонезии, и мы очень рассчитываем на то, что в недалеком будущем индонезийские дипломаты тоже начнут работать непосредственно в Минске", - сказал Сергей Терентьев.

Дипломат пояснил, что Индонезия сможет открыть дипмиссию в Беларуси, как только увеличит свою торговлю. Пока же в двустороннем товарообороте белорусский экспорт значительно превышает индонезийский импорт. "Сейчас наша совместная задача - сделать Индонезию более известной в Беларуси", - отметил он.

По информации посольства Беларуси в Индонезии, товарооборот между странами в прошлом году составил почти $160 млн. При этом Беларусь поставила в Индонезию продукции практически на $135 млн. Это были калийные удобрения, тракторы, медицинская мебель и приборы, а также другая аппаратура и оборудование.

Выставка Indonesia Business Expo проходит в комплексе "БелЭкспо" 24-25 ноября. Ее посетители могут познакомиться с культурой и традициями Индонезии, узнать историю страны, попробовать национальные блюда и поучаствовать в самых разнообразных мастер-классах.-0-