Беларусь рассчитывает на пересмотр решения США о выходе из Договора по открытому небу

23 ноября, Минск /Корр БЕЛТА /. Беларусь рассчитывает на политическую мудрость американской стороны и пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с выходом США из Договора по открытому небу, и сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД."22 ноября вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Республика Беларусь с глубоким сожалением восприняла этот шаг американской стороны, - говорится в заявлении. - Разработанный как раз по инициативе США в первые годы после окончания холодной войны ДОН остается одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока, который обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере".В заявлении отмечается, что четвертая конференция по рассмотрению выполнения договора, прошедшая 7-9 октября этого года, подтвердила востребованность ДОН как уникальной меры доверия и неотъемлемого элемента системы евроатлантической безопасности."США были одним из ключевых участников договора и вносили существенный вклад в его успешное выполнение. Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности, - говорится в документе. - Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями"."Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость и это решение будет пересмотрено в ближайшее время. Убеждены, что возвращение США в сообщество "открытого неба" не только укрепит безопасность всех государств - участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве", отмечается в заявлении.-0-

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