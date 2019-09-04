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04 сентября 2019, 17:03

Беларусь рассчитывает на поддержку декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе - МИД

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку в продвижении декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на полях международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий".

По словам Андрея Дапкюнаса, белорусская сторона ожидает реакции на эту инициативу и рассчитывает на ее поддержку. "Уверен, что будет продолжение этой идеи", - сказал замминистра. В тоже время Беларусь не рассчитывает на то, что процесс будет скорым, ведь речь не идет о какой-то рекламе для страны. "Никто не скажет, как быстро это будет идти, это может продолжаться десятилетиями. Хельсинкский процесс развивался почти 10 лет. Если бы мы делали что-то для рекламы, то выбирали бы инициативы, которые легко реализовать за два месяца, - отметил Андрей Дапкюнас. - Это непопулярная работа. Но мы понимаем, что должны ее делать, и надеемся на поддержку наших единомышленников, партнеров, соседей".

Замминистра подчеркнул, что в Беларуси, государстве, расположенном в центре европейского континента, хорошо понимают, насколько рассогласованность действий, недоверие, взаимное подозрение влияют на безопасность. "Наша точка зрения - важен голос всех участников процесса. Мы имеем не менее весомый голос, потому что на кону наша безопасность. Это можно назвать вопросом объединения моральных усилий. Такая позиция тоже имеет вес в сегодняшней политике. Будет хуже, если мы просто будем молчать и смотреть, как ситуация скатывается", - убежден Андрей Дапкюнас.

Как сообщалось, накануне Президент Александр Лукашенко в своем выступлении на конференции предупредил, что последствия прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности могут быть опаснее терроризма. Глава государства выразил убежденность, что декларация ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет. Заявляю это как глава государства, расположенного в самом сердце Европейского континента, где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах. Они все прокатились через нашу землю", - заявил в своем выступлении на форуме белорусский лидер.-0-

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