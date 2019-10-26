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26 октября 2019, 09:56

Беларусь рассчитывает на поддержку Движения неприсоединения в перезапуске Хельсинкского процесса

Владимир Андрейченко (в центре). Фото посольства Беларуси в Азербайджане
Владимир Андрейченко (в центре). Фото посольства Беларуси в Азербайджане

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает, что страны - участницы Движения неприсоединения поддержат инициативу Беларуси в перезапуске Хельсинкского процесса. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Главой белорусского государства выдвинута инициатива о возрождении всеобъемлющего переговорного процесса о путях укрепления доверия между странами по аналогии с Хельсинкским процессом. "Мы рассчитываем, что страны Движения позитивно откликнутся на эту инициативу", - сказал Владимир Андрейченко.

Он сравнил саммит в Баку со встречей в Белграде в 1989 году, когда страны Движения неприсоединения последний раз собирались на европейской земле. "Тот год стал одним из переломных моментов в мировой истории, когда на закате холодной войны происходил глобальный сдвиг парадигмы, - напомнил Владимир Андрейченко. - Сегодня мир переживает очередной переломный этап, который в некотором смысле сопоставим с 1989 годом. Мир снова "дрейфует". Глобальная политика становится все более хаотичной, беспорядочной и непредсказуемой. Сотрудничество между великими державами ослабевает".

Спикер обратил внимание, что не осталось в стороне от проблем и Движение неприсоединения. Он констатировал, что противостояние государств-членов между собой по проблемам международной повестки дня уже стало рутиной и все более усугубляется. Этим подрывается его коллективный дух, способность выступать единой силой и действовать сообща, предостерег Владимир Андрейченко. В то же время постоянно множатся глобальные вызовы выживанию человечества, среди которых терроризм, изменение климата и распространение ядерного оружия.

По словам председателя Палаты представителей, в Беларуси абсолютно убеждены, что у Движения неприсоединения есть значительный потенциал, чтобы превратиться в один из мощнейших локомотивов объединения и противодействия этим вызовам и негативным тенденциям.

"Но в мире, где нет взаимного доверия и уважения, этой цели не достичь. Нам предстоит восстанавливать это доверие. Необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами. Успех этой совместной работы обеспечит Движению достойное место и роль в современном мире", - резюмировал спикер.

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Спикер обозначил позицию белорусской стороны: страны Движения неприсоединения прежде всего должны четко сформулировать свое коллективное видение нового мирового порядка, построенного на принципах мира, справедливости и процветания для всех.

XVIII саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

Движение неприсоединения было создано в 1961 году, оно объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Беларусь является членом организации с 1998 года и активно участвует во всех ее мероприятиях. Приоритетами страны в Движении неприсоединения являются противодействие торговле людьми, недопущение политизации прав человека, применения односторонних принудительных мер (санкций), учет интересов стран со средним доходом в процессе устойчивого развития, недопущение разработки новых видов оружия массового уничтожения, активизация деятельности Генеральной ассамблеи и секретариата ООН и др.-0

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