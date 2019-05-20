Беларусь рассчитывает на поддержку парламентариев стран ОДКБ по своей резолюции в ПА ОБСЕ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку парламентариев стран Организации договора о коллективной безопасности по своей резолюции в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании совета ПА ОДКБ в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

На заседании совета обсуждалось в числе прочего взаимодействие парламентских делегаций стран ОДКБ в ПА ОБСЕ. "Касаясь подготовки к летней сессии ПА ОБСЕ, Владимир Андрейченко рассказал о проекте очередной белорусской резолюции "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития". В настоящее время документ проходит процедуру сбора подписей для внесения в качестве дополнительного пункта в повестку дня сессии, которая состоится в июле в Люксембурге. Спикер выразил надежду на тесное сотрудничество парламентариев стран ОДКБ в принятии резолюции", - отметили в пресс-службе.

Председатель Палаты представителей напомнил, что по инициативе белорусской стороны при активной поддержке государств - членов ОДКБ Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюции по таким важным вопросам, как сотрудничество в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, борьба с торговлей людьми и распространением наркотиков, продвижение зеленой и цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ.

Кроме того, Владимир Андрейченко проинформировал участников заседания об итогах международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания", которая прошла в Минске в конце апреля.

В заседании совета участвовали делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В качестве наблюдателей присутствовали представители Сербии и Афганистана. Участники мероприятия обсудили приоритеты председательства Кыргызстана в ОДКБ в 2019 году, итоги деятельности Постоянного совета ОДКБ по совершенствованию институциональных основ организации. Рассматривались актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности, гармонизации национального законодательства стран ОДКБ. В повестке дня была также организация работы группы международных наблюдателей ПА ОДКБ на внеочередных выборах президента Казахстана. Был уточнен план работы ПА ОДКБ на 2019 год.-0-