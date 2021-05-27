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27 мая 2021, 19:40

Беларусь рассчитывает на поддержку РФ в условиях возросшего давления со стороны Запада - Головченко

Михаил Мишустин и Роман Головченко
Михаил Мишустин и Роман Головченко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"События последних дней говорят о возросшем давлении западных стран на Беларусь. Вопреки международным правилам и нормам, несмотря на сразу выраженную белорусской стороной готовность к беспристрастному и полному расследованию международного инцидента с посадкой в Национальном аэропорту Минск самолета Ryanair, сразу были введены ограничения на полеты "Белавиа" в европейские страны и даны рекомендации европейским перевозчикам избегать полетов через территорию Беларуси. Вопиющий случай вчера произошел с рейсом Минск - Барселона: поступила информация о закрытии воздушного пространства Франции, и самолет вынужден был вернуться в Минск. Такие меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси предложил рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между двумя странами с выходом на доковидный уровень. "Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара. Тем более что эпидемиологическая обстановка улучшается. Мы активно взаимодействуем по линии служб здравоохранения, проводим вакцинацию населения. Налажен выпуск российской вакцины в Беларуси", - отметил он.

"Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении секторальных экономических санкций, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики, которые вносят весомый вклад в ВВП. Это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора", - добавил Роман Головченко. По его словам, такие решения затрагивают и российские интересы. "Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал - Европа и газотранспортная система "Газпром трансгаз Беларусь", - сказал премьер-министр Беларуси.

"Мы должны прагматично и конструктивно реагировать на такую политику наших западных партнеров", - резюмировал Роман Головченко.-0-

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