4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на подписание в ближайшее время соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии, которые должны облегчить человеческие контакты и повысить эффективность сотрудничества в противодействии нелегальной миграции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры", который 4-6 декабря проходит в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра обратил внимание на то, что эти вопросы важны не столько для правительства, но прежде всего для граждан. Он констатировал, что постепенно продвигаются переговоры с ЕС, касающиеся вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.

"Неотъемлемый признак полноценных отношений - наличие современной договорно-правовой базы. Ожидаем, что Евросоюз приступит к переговорам с нашей страной о заключении нового основополагающего соглашения", - заметил Олег Кравченко.

"Тема нынешнего форума - "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры". Безусловно, эти шансы весьма велики, и мы должны сообща ими воспользоваться. А главное - придать позитивной динамике наших отношений устойчивый и необратимый характер", - подчеркнул Олег Кравченко.

Он обратил внимание, что 2019 год - во многом юбилейный. Было отмечено 100-летие белорусской государственности и современной белорусской дипломатической службы, 75-летие освобождения Беларуси от нацистской оккупации. В ноябре исполнилось 30 лет с момента падения Берлинской стены, ставшего "прологом" к объединению Германии и Европы. 10 лет исполнилось также инициативе ЕС "Восточное партнерство".

"Юбилейный контекст есть и у нынешнего Минского форума, - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства. - Организатором форума традиционно выступает Немецко-белорусское общество при поддержке целого ряда партнеров, и проходит он здесь, в Минском международном образовательном центре им.Йоханесса Рау".

В текущем году этим структурам, представляющим собой важные опоры двустороннего взаимодействия, исполнилось 20 и 25 лет соответственно.

"В связи с этим хотел бы еще раз поблагодарить председателя Немецко-белорусского общества, основателя и неизменного председателя Минского форума профессора Райнера Линднера за создание этой уникальной дискуссионной площадки и его многолетний личный вклад в развитие белорусско-германских отношений и диалога по линии Беларусь - ЕС", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Олег Кравченко вручил Райнеру Линднеру почетную грамоту Министерства иностранных дел Республики Беларусь в знак высокой оценки его деятельности на белорусском направлении, конструктивного сотрудничества с МИД Беларуси и посольством Республики Беларусь в Германии.-0-