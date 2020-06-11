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11 июня 2020, 18:00

Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям - Макей

Владимир Макей
Владимир Макей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Для Беларуси одним из ощутимых результатов "Восточного партнерства" за последнее десятилетие является подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу с 1 июля. Теперь мы рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по таможенному соглашению и начало переговоров по рамочному соглашению Беларусь - ЕС в качестве следующих логических шагов", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь по-прежнему привержена видению "Восточного партнерства" как неконфронтационного проекта, направленного на создание зоны мира, стабильности и процветания в регионе. По его мнению, эта инициатива ЕС должна отвечать индивидуальным потребностям и амбициям каждого из партнеров, мотивируя их на совместную работу, быть близким к людям и приносить ощутимые результаты. "Мы готовы и впредь способствовать тому, чтобы это будущее стало реальностью", - заявил министр.-0-

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"Мы готовы сотрудничать с европейскими институтами открыто и прозрачно. Технологические инновации заслуживают включения во все сферы сотрудничества "Восточного партнерства", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства" - МакейУстойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства" - Макей
Владимир Макей отметил: белорусская сторона высоко ценит помощь, предлагаемую Европейским союзом и его отдельными государствами.

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