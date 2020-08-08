Беларусь рассчитывает на традиционно объективную оценку выборов от наблюдателей МПА СНГ - Кочанова

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова поблагодарила миссию за приезд. "Наша страна уделяет особое внимание тому, как проводятся выборы в нашей стране. Мы делаем все, чтобы это важное политическое мероприятие проходило честно, открыто, гласно", - подчеркнула спикер.

"Мы рассчитываем на то, что ваша работа даст объективную оценку происходящим процессам. Для нас это очень важно, важно для нашего народа, - сказала она. - Мы выбираем даже не Президента, а будущее нашей Беларуси. Это правда".

Спикер выразила надежду, что работа наблюдателей от МПА СНГ в Беларуси будет плодотворной и успешной.

Участие депутатов парламентов стран СНГ в наблюдении за выборами в Беларуси стало хорошей традицией. В целом работа миссии наблюдателей от МПА СНГ - важный элемент международного мониторинга выборов. "За время существования института наблюдения за выборами ассамблея выработала собственную методику наблюдения, создала эффективную правовую базу организации и проведения международного наблюдения за выборами. Межпарламентская ассамблея СНГ приобрела солидный опыт, стала профессиональной структурой, принимающей активное участие и задающей тональность процессу международного мониторинга выборов на пространстве СНГ", - отметила председатель Совета Республики.

Основополагающими документами, в соответствии с которым в Беларуси проводятся выборы, являются Конституция и Избирательный кодекс. "Важное значение имеет конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества, к которой присоединилась и Беларусь" - добавила Наталья Кочанова.

На данный момент на выборах в Беларуси аккредитованы 248 иностранных и около 50 тыс. национальных наблюдателей.

В свою очередь координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко (Россия) поблагодарил белорусскую сторону за внимательное отношение к миссии. Он проинформировал, как строится ее работа в Беларуси. Так, по линии МПА СНГ на выборах аккредитованы 52 международных наблюдателя, которые находятся не только в Минске, но и в регионах.-0-