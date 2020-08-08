За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 8 августа 2020
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Гостеприимный, уютный, узнаваемый Минск Общество
12:21 Беларусь рассчитывает на традиционно объективную оценку выборов от наблюдателей МПА СНГ - Кочанова Политика
12:07 Турнир по легкой атлетике на призы Михаила Желобовского пройдет в Минске 13-14 августа Спорт
11:53 Более 60 человек пропали без вести из-за взрыва в Бейруте В мире
11:38 Трамп считает, что его переизбрание - последнее, чего хочет Россия В мире
11:31 Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы, потерять урожай ради какой-то политики - полный идиотизм Президент
11:26 Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу - многодетная мама Общество
10:53 Александра Саснович сыграет в квалификации теннисного турнира в Праге Спорт
10:51 До +30°С и грозы ожидаются в Беларуси 9 августа Общество
10:48 Кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций - Орда Общество
10:25 ЦСКА сыграет с "Химками" в первом матче нового чемпионата России по футболу Спорт
10:21 УИК в Москве отмечает повышенную активность избирателей на выборах Президента Беларуси Общество
10:14 Лукашенко рассчитывает, что урожай в этом году составит 10,5 млн т зерна Президент
10:00 "Витебск" и "Шахтер" сыграют во втором туре группового этапа Кубка Салея Спорт
09:37 Четыре человека погибли из-за оползня в Республике Корея В мире
09:30 Жатва-2020 и далекие будни белорусских хлеборобов - в архивных фотографиях БЕЛТА Общество
09:27 "Манчестер Сити" и "Лион" вышли в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт
09:20 Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24% Общество
09:19 Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Беларуси 8 августа Общество
09:16 Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе Президент
09:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Отечественному букмекеру Maxline исполнилось 8 лет! Общество
09:00 Картина дня: вручение госнаград медикам, загрузка топлива на БелАЭС и рост ЗВР Общество
09:00 Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа! Общество
00:59 ФОТОФАКТ: Любители экстремального бега приняли участие в гонке с препятствиями Bison Race Регионы
00:49 Индия, Колумбия и Аргентина показали самые высокие темпы заболеваемости коронавирусом В мире
00:15 "Манчестер Сити" и "Лион" вышли в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт
07.08.20
07.08.20 23:57 В Нигере 19 человек погибли от ливней и наводнений В мире
07.08.20 23:27 В США хотят провести свой аналог "Евровидения" Калейдоскоп
07.08.20 22:59 На планете за сутки заразились коронавирусом более 278 тыс. человек В мире
Все новости
Все новости
Политика
08 августа 2020, 12:21

Беларусь рассчитывает на традиционно объективную оценку выборов от наблюдателей МПА СНГ - Кочанова

Во время встречи
Во время встречи
Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу - многодетная мама
Кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций - Орда

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова поблагодарила миссию за приезд. "Наша страна уделяет особое внимание тому, как проводятся выборы в нашей стране. Мы делаем все, чтобы это важное политическое мероприятие проходило честно, открыто, гласно", - подчеркнула спикер.

"Мы рассчитываем на то, что ваша работа даст объективную оценку происходящим процессам. Для нас это очень важно, важно для нашего народа, - сказала она. - Мы выбираем даже не Президента, а будущее нашей Беларуси. Это правда".

Спикер выразила надежду, что работа наблюдателей от МПА СНГ в Беларуси будет плодотворной и успешной.

Участие депутатов парламентов стран СНГ в наблюдении за выборами в Беларуси стало хорошей традицией. В целом работа миссии наблюдателей от МПА СНГ - важный элемент международного мониторинга выборов. "За время существования института наблюдения за выборами ассамблея выработала собственную методику наблюдения, создала эффективную правовую базу организации и проведения международного наблюдения за выборами. Межпарламентская ассамблея СНГ приобрела солидный опыт, стала профессиональной структурой, принимающей активное участие и задающей тональность процессу международного мониторинга выборов на пространстве СНГ", - отметила председатель Совета Республики.

Основополагающими документами, в соответствии с которым в Беларуси проводятся выборы, являются Конституция и Избирательный кодекс. "Важное значение имеет конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества, к которой присоединилась и Беларусь" - добавила Наталья Кочанова.

На данный момент на выборах в Беларуси аккредитованы 248 иностранных и около 50 тыс. национальных наблюдателей.

В свою очередь координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко (Россия) поблагодарил белорусскую сторону за внимательное отношение к миссии. Он проинформировал, как строится ее работа в Беларуси. Так, по линии МПА СНГ на выборах аккредитованы 52 международных наблюдателя, которые находятся не только в Минске, но и в регионах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси Кочанова наблюдатели СНГ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларуси Макей и Джук обсудили вопросы белорусско-американских отношений
Фото из архива Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%
Фото из архива Общественные объединения и партии Беларуси сплотились для защиты государственных устоев - обращение
Фото из архива Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и ход избирательной кампании в Беларуси
Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%
Леонид Маринич. Фото из архива Маринич: смотрим с оптимизмом на развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко рассчитывает, что урожай в этом году составит 10,5 млн т зерна
Беларусь рассчитывает на традиционно объективную оценку выборов от наблюдателей МПА СНГ - Кочанова
Жатва-2020 и далекие будни белорусских хлеборобов - в архивных фотографиях БЕЛТА
Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!
Топ-новости
Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы, потерять урожай ради какой-то политики - полный идиотизм
УИК в Москве отмечает повышенную активность избирателей на выборах Президента Беларуси
Отечественному букмекеру Maxline исполнилось 8 лет!
Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Беларуси 8 августа
Кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций - Орда
Костевич наградила соцработников и волонтеров Минской области за личный вклад в борьбу с COVID-19
В Добрушском районе три экипажа преодолели рубеж в 2 тыс. т
Мотивированный и целеустремленный человек всегда сможет заработать в своей стране - мнение
Изменились требования к дизайну первичной и вторичной упаковок лекарств
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Игроки ХК "Брест": у нас плотный график тренировок, поэтому голосовали досрочно
Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости
Самая высокая урожайность зерновых - в Гродненской области
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.