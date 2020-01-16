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16 января 2020, 12:14

Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Латвией благодаря совместному ЧМ по хоккею - Румас

Кришьянис Кариньш и Сергей Румас
Кришьянис Кариньш и Сергей Румас
Новости темы "Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году"
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Латвией благодаря совместному проведению чемпионата мира по хоккею, заявил сегодня Сергей Румас на совместном заседании белорусского и латвийского оргкомитетов по подготовке к ЧМ 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас и Кришьянис Кариньш
Сергей Румас и Кришьянис Кариньш

Сергей Румас и первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко
Сергей Румас и первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко

"Уверен, что совместное проведение чемпионата мира по хоккею позволит еще больше укрепить наши добрососедские отношения. И в Латвии, и в Беларуси уже накоплен достаточно большой опыт успешного проведения международных соревнований. Латвия принимала чемпионат мира по хоккею в 2006 году, Беларусь - в 2014-м. По оценке Международной федерации хоккея и болельщиков это были очень успешные чемпионаты", - сказал Сергей Румас.

Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Он обратил внимание, что в Беларуси очень серьезно подходят к проведению ЧМ-2021, это вопрос находится на постоянном контроле главы государства. Сергей Румас напомнил, что недавно подписан указ, который регламентирует вопросы проведения чемпионата, устанавливает безвизовый режим для болельщиков, а также регулирует другие оргвопросы.

Глава правительства предложил сегодня на встрече сверить часы - рассмотреть организационные вопросы и сосредоточиться на совместных решениях, которые необходимо принять в ближайшее время.

Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш и Сергей Румас
Кришьянис Кариньш и Сергей Румас

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что хоккей - важный вид спорта и для Беларуси, и для Латвии. "Мы действительно очень рады проводить этот чемпионат и довольны, что будем делать это с вами, - добавил он. - Что касается практических вопросов, связанных с границей, транспортом, мы собираемся сделать все от нас зависящее".-0-

Фото Андрея Покумейко

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