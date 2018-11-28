28 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на успешное председательство Румынии в ЕС, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на торжественном мероприятии по случаю столетней годовщины Великого объединения Румынии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году Румыния впервые будет председательствовать в Совете Европейского союза. Безусловно, в этом качестве Бухаресту предстоит решение ряда сложных задач. Зная об очень высоком профессиональном уровне румынской дипломатии, уверен, что председательство пройдет успешно", - сказал Олег Кравченко.

Замминистра выразил надежду, что Румыния продолжит курс на поддержку "Восточного партнерства". "Именно в будущем году мы будем отмечать 10-летие этого проекта ЕС, а также вместе определять цели на следующие 10 лет, - отметил он. - Беларусь считает "Восточное партнерство необходимым и потенциально полезным. Мы уже начали предварительные консультации с румынскими коллегами накануне председательства и ждем активного продолжения совместной работы в первой половине будущего года".

Олег Кравченко назвал ответственной и конструктивной позицию Румынии относительно белорусско-европейских отношений. Что касается

белорусско-румынских контактов, совместными усилиями достигнут значительный прогресс в развитии политического, экономического, межпарламентского, межрегионального диалога. Расширяются связи в культурной и гуманитарной сферах. Эффективным является и тесный диалог между министерствами иностранных дел двух стран.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану подтвердил, что Румыния поддерживает диалог по линии ЕС-Беларусь с целью прогресса на этом пути. Он подчеркнул важность развития программы "Восточного партнерства".

Виорел Мошану и Олег Кравченко

Коснулся Виорел Мошану и исторических событий столетней давности, когда 1 декабря 1918 года состоялось великое объединение Румынии. "Это была часть общего европейского процесса борьбы за независимость наций, и румыны присоединились к этому движению", - отметил дипломат. По его словам, Румыния прошла непростой путь развития и в настоящее время является экономически стабильным государством, поддерживает тесные связи с соседями и с уверенностью смотрит в будущее. Страна развивает полноправные отношения на международной арене, сотрудничает с другими государствами. С Беларусью контакты в последние годы развиваются наиболее интенсивно. В этом году активизировались межмидовский и межпарламентский диалог, торгово-экономическое сотрудничество. Обе страны ищут новые возможности для взаимодействия.-0-