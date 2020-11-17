Беларусь расширила ответный санкционный список по странам ЕС и Канаде

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.

МИД пояснил, что в рамках дипломатической корректности список не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.

"Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", - отметили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь - независимое государство, и это право завоевано народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившим Беларусь санкциями.

"Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство", - обратили внимание в МИД.

Белорусская сторона убеждена: у санкций нет перспектив. "Не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта", - уверены в министерстве.-0-