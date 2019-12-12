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12 декабря 2019, 14:31

Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве стратегического партнера в Юго-Восточной Азии - Кочанова

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве стратегического партнера в регионе Юго-Восточной Азии, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на встрече с парламентской делегацией Вьетнама во главе с председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь также рассматривает Вьетнам в качестве отправной точки для наращивания экономического присутствия в регионе Юго-Восточной Азии. Однако уровень взаимного товарооборота между странами не соответствует имеющемуся потенциалу. Необходимо развивать торговлю между нашими странами и доводить экономическое сотрудничество до уровня политического сотрудничества", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, для парламентариев Беларуси высокая честь принимать такую представительную делегацию Вьетнама. "Дружественные отношения белорусского и вьетнамского народов, зародившиеся еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались и в результате всестороннего и поступательного развития выходят на качественно новый уровень. В Беларуси внимательно следят за успехами социально-экономического развития Вьетнама, улучшением жизненного уровня населения, а также укреплением авторитета страны на международной арене. Эти важные достижения создают хорошие предпосылки для реализации новых совместных проектов, внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив", - отметила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова подчеркнула, что между двумя странами сложился высокий уровень межгосударственных отношений, которые динамично развиваются. "Особое внимание мы уделяем межпарламентскому сотрудничеству, которое играет важную роль в белорусско-вьетнамских отношениях. Предлагаю интенсифицировать эти контакты. Для этого необходимы регулярные встречи парламентариев. В ближайшее время планируем создать группу дружбы в парламенте", - добавила она.

Председатель Совета Республики выразила уверенность, что этот визит станет важным этапом последовательного развития двусторонних отношений. "Парламентский корпус Беларуси готов способствовать развитию взаимодействия между нашими странами и наполнять белорусско-вьетнамские отношения новым содержанием", - резюмировала Наталья Кочанова.-0-

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