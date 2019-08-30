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Политика
30 августа 2019, 18:25

Беларусь рассматривает возможность расширения межпарламентских контактов со странами Северной Европы

Дмитрий Мирончик и Валерий Воронецкий. Фото МИД
Дмитрий Мирончик и Валерий Воронецкий. Фото МИД

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность расширения межпарламентских контактов со странами Северной Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МИД.

Данные вопросы обсуждались во время визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика в Норвегию, где он по совместительству возглавляет белорусскую дипломатическую миссию. По приглашению действующего председателя Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ) Йородда Асфьеля дипломат совместно с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерием Воронецким принял участие в 28-й сессии данной конференции.

Во время мероприятия, состоявшегося в норвежском парламенте, обсудили вопросы расширения сотрудничества в регионе Балтийского моря, взаимодействия в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ), устойчивого экологического и социально-экономического развития, партнерства в области здравоохранения и социального обеспечения в рамках Северного измерения, занятость и развитие рынка труда.

Состоялись встречи белорусских представителей с председателем ПКБМ, депутатом норвежского Стортинга Йороддом Асфьелем, генеральным директором постоянного секретариата СГБМ Майрой Морой, членами национальных делегаций. Были обсуждены перспективы расширения межпарламентских контактов со странами Северной Европы, состояние взаимодействия парламента Беларуси и ПКБМ, а также шаги, направленные на укрепление взаимного доверия и перевод сотрудничества на системную основу.

В Осло Дмитрий Мирончик провел ряд рабочих встреч. В частности, с руководителем отдела России, Евразии и регионального сотрудничества Анне-Кирсти Карлсен был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, график предстоящих контактов внешнеполитических ведомств двух стран, ход работы по расширению договорно-правовой базы. Стороны с удовлетворением констатировали поступательное расширение тематики взаимодействия, приветствовали рост двустороннего товарооборота, который в первом полугодии увеличился на 6,3% (до $140,6 млн) и отличается сбалансированностью экспортно-импортных потоков.

Встречаясь с руководителем отдела мира и примирения МИД Дагом Нюландером, посол отметил заинтересованность белорусской стороны в изучении обширного опыта Норвегии в деле содействия урегулированию в горячих точках. Стороны условились продолжить взаимодействие по этой тематике. В центре внимания на встрече с представителями отдела гуманитарных вопросов МИД и неправительственной организации "Норвежская народная помощь" был опыт Норвегии в сфере гуманитарного разминирования.

Дмитрий Мирончик также принял участие в мероприятии Норвежско-российской торговой палаты. Вместе с послом Норвегии в Беларуси (по совместительству) Уле Терье Хорпестадом он информировал представителей деловых кругов о состоянии двусторонних отношений с акцентом на позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Были освещены возможности, которые открываются для норвежского бизнеса в связи с поступательным улучшением бизнес-климата в Беларуси, членством страны в ЕАЭС и прогрессом на переговорах по вступлению в ВТО. С руководством торговой палаты была достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий, направленных на развитие взаимовыгодных экономических связей.-0-

Фото МИД

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