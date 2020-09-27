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Политика
27 сентября 2020, 02:05

Беларусь решительно отвергает практику односторонних принудительных мер в международных отношениях - Макей

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь решительно отвергает практику односторонних принудительных мер в международных отношениях. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решительно отвергаем практику любых односторонних принудительных мер в международных отношениях", - подчеркнул Владимир Макей.

Примером таких действий, по его словам, на протяжении нескольких десятилетий является торговая, финансовая и экономическая блокада Кубы со стороны США. "Сохранение этих "удушающих" инструментов давления на суверенные государства, даже не глядя на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, несет в себе особую угрозу и чревато непоправимыми последствиями. Торговые войны, произвольные финансовые и экономические санкции в качестве инструмента политического давления должны быть прекращены", - подчеркнул министр.-0-

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