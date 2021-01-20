Беларусь с тревогой наблюдает за эрозией системы международных соглашений в области разоружения - МИД

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заявляет о востребованности Договора по открытому небу как инструмента обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере. Это отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя ситуацию вокруг Договора по открытому небу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.

"Мы с тревогой и озабоченностью наблюдаем за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Текущее развитие обстановки вокруг ДОН, обусловленное прежде всего выходом из него США, ведет к подрыву режима открытого неба и ставит под вопрос дальнейшую жизнеспособность договора".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание: "Беларусь неоднократно заявляла о востребованности Договора по открытому небу как инструмента обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере. Значимость договора как неотъемлемого компонента евроатлантической безопасности была подтверждена всеми государствами-участниками в ходе четвертой конференции по рассмотрению выполнения ДОН 7-9 октября 2020 года".

"По-прежнему убеждены, что все проблемы, связанные с выполнением Договора по открытому небу, следует решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга, - продолжил Анатолий Глаз. - Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств - участников договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН".

Белорусская сторона надеется, что в ближайшее время ключевые игроки в сфере контроля над вооружениями на евроатлантическом пространстве смогут проявить политическую волю и принять необходимые решения, которые позволят сохранить целостность и жизнеспособность ДОН и будут способствовать его дальнейшему развитию как уникального механизма укрепления доверия и безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока.-0-