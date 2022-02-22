Беларусь с уважением и пониманием восприняла решение России о признании независимости ДНР и ЛНР

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с уважением и пониманием воспринимает решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в МИД, Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. "Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику, - говорится в заявлении. - Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в Восточноевропейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним. Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример".

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - подчеркнули в МИД.

Этот шаг России, по мнению белорусской стороны, имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. "Белорусам как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами - в нашем генетическом коде", - заметили в МИД.

Там напомнили, что Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины: "Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании - единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами. Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, закрывающих дорогу к миру".

Кроме того, в МИД напомнили об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в регионе. "Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции", - убеждены во внешнеполитическом ведомстве.

"Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации", - говорится в заявлении МИД.-0-

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