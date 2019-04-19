Беларусь самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнеполитическую повестку - Марзалюк

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнеполитическую повестку, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь свою внешнеполитическую и внутреннюю повестку определяет сама. Все решения в нашей стране определяются в Минске, а не в Брюсселе и Москве, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - При этом Беларусь - страна в центре Европы, которая хочет иметь нормальные союзнические отношения с Россией, Китаем и со всем миром".

Вопросы суверенитета, укрепления независимости, развития страны были одними из магистральных в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, отметил депутат. Послание было знаковым во всех отношениях, в частности это связано с юбилейным годом: в 2019-м исполнилось 25 лет со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства. "25 лет реального, а не на бумаге, суверенитета", - добавил Игорь Марзалюк.

В своем выступлении Президент затронул приоритеты внешней политики. В частности, отмечалось, что усилия страны направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства. В числе приоритетов Александр Лукашенко назвал и сотрудничество в СНГ, обратив внимание, что для многих входящих в него стран это фактически единственная площадка не только для торгового, но и политического диалога.

Ранее было принято решение об адаптации органов СНГ к новым условиям, над чем сейчас и ведется работа, отметил в этой связи председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. По его словам, взаимодействие стран Содружества отвечает интересам каждого из входящих в него государств. Исполком СНГ в свою очередь ощущает поддержку руководства Беларуси в интеграционной деятельности. Штаб-квартира СНГ находится в Минске, который считается неформальной столицей Содружества Независимых Государств.-0-