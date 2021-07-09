Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ - МИД

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства. Об этом заявили в пресс-службе МИД Беларуси, отвечая на вопрос относительно того, что в последнее время все чаще появляются противоречивые заявления отдельных политиков и публицистов по вопросу происхождения коронавируса, выдвигаются конспирологические теории. БЕЛТА поинтересовалась мнением внешнеполитического ведомства о том, в чем причина и каковы возможные последствия таких заявлений.

"Беларусь внимательно следит за дискуссией по этому вопросу в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также принимает активное участие в выработке решений. При этом мы исходим из того, что ответ на этот вопрос, прежде всего, должны дать компетентные ученые, а не политики и дипломаты", - отметили в МИД.

Так, отметили в ведомстве, под эгидой ВОЗ была учреждена международная группа экспертов по выявлению источника вируса SARS-CoV-2 и путей его передачи. Международные эксперты в начале этого года посетили Китай и по итогам миссии подготовили в марте доклад, в котором изложили свои выводы и рекомендации.

"Некоторые пути передачи вируса признаны ими "возможными" или "весьма вероятными". Возможность иных путей распространения не исключается, однако их вероятность близка к нулю. Так, гипотезу о лабораторном происхождении вируса эксперты назвали крайне маловероятной. В докладе также отмечается необходимость проведения дальнейших научных исследований по установлению источников и условий происхождения COVID-19", - заметили в МИД.

Там обратили внимание, что, несмотря на этот призыв, представители отдельных государств настойчиво тиражируют заявления в международных организациях и в СМИ, свидетельствующие о попытках дезавуировать выводы миссии ВОЗ, подменить их собственными умозаключениями, навязать свою точку зрения мировому сообществу.

"Такие попытки могут самым негативным образом отразиться на международном сотрудничестве по исследованию COVID-19 и снизить эффективность усилий по противодействию его дальнейшему распространению. Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства, - заявили в ведомстве. - Мы видим, что Китайская Народная Республика не на словах, а на деле открыто и прозрачно взаимодействует с ВОЗ с первых дней вспышки коронавируса, вносит весомый вклад в разработку вакцин и методов лечения".

Пандемию коронавируса в МИД Беларуси назвали серьезным вызовом современному миру и всему человечеству: "Ее последствия - политические, экономические, социальные - затронули нас всех. Только совместными усилиями и при координации ВОЗ мы сможем справиться с нынешней пандемией, а также с будущими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения".-0-