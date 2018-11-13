Беларусь стала важной площадкой международных переговорных процессов - Гандилов

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь стала важной площадкой международных переговорных процессов. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов сегодня на конференции, посвященной 25-летию белорусско-азербайджанских дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат, в частности, подчеркнул: "Беларусь - одна из важнейших стран, на переговорной площадке которой решаются многие международные вопросы. Авторитет страны на международной арене постоянно растет, и без участия Беларуси сегодня сложно представить обсуждение весомых международных тем, в том числе по безопасности". В качестве примера он привел недавно состоявшееся в Минске заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Латиф Гандилов рассказал о состоявшейся накануне его встрече с Президентом Беларуси, где речь шла о предстоящем визите в Минск главы азербайджанского государства Ильхама Алиева. "Для обеих стран важно поднять экономику на должный уровень", - заметил он, говоря о планируемых к обсуждению лидерами двух стран темах.

Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева. "У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал Президент.

Посол также подчеркнул, что Беларусь и Азербайджан связывают давние контакты. При этом особое внимание он уделил героизму белорусского и азербайджанского народов в годы Великой Отечественной войны.

О важности сохранения исторической памяти на конференции сказала и заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина. Она отметила, что в годы Великой Отечественной войны азербайджанцы мужественно сражались в том числе за освобождение Беларуси. Память об этих исторических событиях увековечена в обелисках, названиях улиц.

Марианна Щеткина акцентировала внимание, что у Беларуси и Азербайджана - общие подходы по многим современным темам. Общность подходов обозначают на встречах на высшем уровне лидеры Беларуси и Азербайджана. По словам заместителя председателя Совета Республики, за 25 лет дипломатических отношений между двумя государствами сложились действительно хорошие политические, экономические контакты. Особое внимание она обратила на эффективность межпарламентских контактов - в парламентах Беларуси и Азербайджана действуют группы дружбы. Тесное взаимодействие по всем направлениям продолжается, и стороны находят новые точки соприкосновения для эффективного сотрудничества.

На конференции своим видением состояния и перспектив двусторонних контактов поделились первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, экс-посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич, представители МЧС, МВД, Министерства обороны, Министерства культуры, Исполкома СНГ. Участие в мероприятии приняли руководители и представители посольств зарубежных государств.

Состоялась также презентация книги "25 лет установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь" (в которой использованы фотоматериалы БЕЛТА), памятных монет, выпущенных азербайджанским посольством в Минске по случаю этой даты.

Конференция была организована посольством Азербайджана в Беларуси. Она состоялась в преддверии визита в Минск Президента Азербайджана Ильхама Алиева.-0-