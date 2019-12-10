10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь установила дипломатические отношения с Багамскими островами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В постоянном представительстве Беларуси при ООН в Нью-Йорке 9 декабря состоялось подписание совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Беларусью и Содружеством Багамских Островов. От белорусской стороны документ подписал постоянный представитель при ООН Валентин Рыбаков, от Багамских островов - постоянный представитель при ООН Шейла Кэри.

Руководители дипломатических миссий Беларуси и Багамских островов при ООН также провели краткую беседу, во время которой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и политической областях, а также по линии международных организаций.

Содружество Багамских Островов занимает одноименную группу островов в Атлантическом океане к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Государство включает в себя около 700 островов и 2000 коралловых рифов. Общая площадь - 13,9 тыс. кв.км; население - 385,6 тыс. человек (данные на 2018 год); валовой внутренний продукт - $12,8 млрд (2018 год). Независимость страны была объявлена в 1973 году.-0-