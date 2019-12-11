Беларусь установила дипотношения с Барбадосом

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков и постоянный представитель Барбадоса при ООН Генриетта Элизабет Томпсон подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Дипломаты обсудили перспективные направления развития сотрудничества между Беларусью и Барбадосом в торгово-экономической сфере, а также в области туризма.

Барбадос - островное государство на Малых Антильских островах в Карибском море. Независимость страны была провозглашена 30 ноября 1966 года. Население Барбадоса превышает 293 тыс. человек, ВВП составляет около $5,1 млрд.-0-