Беларусь в 2020 году возглавит Совет руководителей статслужб стран СНГ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году возглавит Совет руководителей статистических служб государств - участников СНГ. Сопредседателями будут руководители статистических служб Кыргызстана и Казахстана. Такое решение было принято во время 60-го заседания Совета руководителей статслужб государств - участников СНГ и совещания по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
60-е заседание Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ и совещание по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства проходили с 3 по 5 сентября в Бишкеке (Кыргызстан). В мероприятиях принимала участие первый заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Ирина Кангро.
Участники заседания Совета обсудили актуальные вопросы проведения в странах Содружества переписи населения 2020 года, совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, организации мониторинга показателей Целей устойчивого развития и ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Также они рассмотрели проект программы работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2020 год и заслушали отчет о деятельности Совета руководителей статслужб и Межгосударственного статистического комитета СНГ.
Статистический комитет проинформировал о ходе работ по подготовке к переписи населения 2020 года. В 2019 году перепись будет проведена в Азербайджане и Беларуси, в 2020-м - в Кыргызстане, Казахстане, России, Армении, Таджикистане, Украине, в 2022-м - в Туркменистане и Узбекистане, в 2023-м - в Молдове.
В рамках совещания участники обменялись опытом в сфере организации статистики сельского хозяйства, обсудили проблематику мониторинга продовольственной безопасности в странах СНГ и расчета балансов продовольственных ресурсов.-0-