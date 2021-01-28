Беларусь в ближайшее время определится с кандидатурой посла в США - Макей

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда готова на плодотворное и равноправное взаимодействие с США. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили о том, что нацелены на равноправное, плодотворное, тесное, конструктивное взаимодействие, - сказал Владимир Макей. - Мы понимаем, какую роль играют сегодня Соединенные Штаты в мире, поэтому заинтересованы в наличии нормального, конструктивного взаимодействия с этим государством".

Министр подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в скорейшем прибытии посла США. Также в Беларуси сейчас идет поиск новой кандидатуры на пост главы дипмиссии в Вашингтоне (замминистра иностранных дел Олег Кравченко, назначенный ранее на эту должность, скончался в 2020 году). "Сейчас мы работаем над кандидатурой нового посла. Уже несколько кандидатур есть, мы будем докладывать о наших предложениях главе государства. Думаю, что в ближайшее время мы определимся с этой кандидатурой", - заявил Владимир Макей.

Он также отметил, что с приходом новой администрации США появились позитивные моменты в российско-американских отношениях в сфере международной безопасности. "Все это внушает определенный осторожный оптимизм, и мы, конечно же, поддерживаем подобного рода усилия, которые будут способствовать большей стабильности и спокойствию в нашем регионе и мире", - добавил министр.-0-