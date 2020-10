Беларусь в ООН: 75-летняя история созидания и глобальных инициатив

24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций, крупнейшей по охвату универсальной международной межправительственной структуры, которой в этом году исполнилось 75 лет. За вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне Беларусь, не будучи тогда самостоятельной державой, в числе первых государств поставила свою подпись под Уставом ООН, став тем самым страной - основательницей организации и получив уникальный шанс участвовать на равных в международной дипломатии. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о белорусских инициативах в ООН и актуальности Хельсинки-2 в построении современной мировой архитектуры безопасности.

- Сергей Федорович, юбилей ООН - хороший повод напомнить об истории ее создания и роли Беларуси в этом процессе.

- Нынешний год богат на значимые для белорусской государственности юбилеи и годовщины. Это и 75 лет Великой Победы над нацизмом, и учреждение Организации Объединенных Наций, символизировавшее начало новой эпохи в международных отношениях. Человечеству удалось создать платформу для мирного решения конфликтов и споров, сотрудничества в социальной и экономической областях. ООН за время существования превратилась в авторитетную глобальную универсальную международную межправительственную организацию.

Справедливости ради нужно отметить, что сама ООН не возникла на пустом месте. Она создана на основе Лиги Наций, которая, просуществовав с 1919 года, прекратила свою деятельность в 1941 году под давлением критики из-за того, что не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Лига Наций просуществовала малый срок, но заложила фундамент для новой организации, определив, от чего нужно избавиться. Например, были созданы новые, отвечающие времени органы, ЭКОСОС - в ответ на экономическую депрессию, а государствам было дано право выбирать методы принятия решений путем голосования, в отличие от Лиги Наций, где все решения принимались еще консенсусом.

Как известно, свой исторический путь ООН начала 25 апреля 1954 года. В этот день по инициативе СССР, США, Великобритании и Китая в Сан-Франциско была созвана Конференция по созданию международной организации, которая больше известна сейчас под названием Сан-Францисская конференция, результатом которой стало подписание Устава ООН и создание Организации Объединенных Наций. Именно на этой Конференции 30 апреля было принято решение о включении Беларуси, тогда БССР, в число первоначальных членов ООН. И уже 6 мая 1945 года правительственная делегация БССР под руководством наркома иностранных дел Кузьмы Венедиктовича Киселева прибыла в Сан-Франциско и включилась в работу конференции по подготовке Устава ООН.

Особо подчеркну: белорусские дипломаты впервые в истории своей страны представляли Беларусь на переговорах по выстраиванию новой глобальной системы международных отношений. Беларусь наравне с делегациями ведущих мировых держав работала над формулировками Устава ООН. Более того, руководитель белорусской делегации на конференции Кузьма Венедектович Киселев выполнял функции докладчика Комиссии ІІ, занимавшейся вопросами создания одного из основных органов ООН - Генеральной ассамблеи.

Устав ООН представляет собой уникальнейший документ, в котором заложен неимоверный труд государств, политическая воля и чувство корпоративной ответственности перед мировым сообществом. В результате миру подарена актуальная и поныне хрестоматия международных отношений. Работа, проделанная в кратчайшие даже по нынешним меркам сроки, уникальна.

24 октября 1945 года Устав ООН вступил в силу. В связи с этим эта дата была провозглашена как День ООН резолюцией ГА ООН, принятой на своей 2-й сессии. В 1971 году в своей резолюции Генеральная ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать этот День как государственный праздник, чему Беларусь и следует.

- Беларусь в 2019 году, чтобы ознаменовать к юбилейной дате колоссальный труд делегатов и самоотверженность, вышла с инициативой учредить в ООН Международный день делегата...

- Да, это действительно так. Соответствующая резолюция ГА ООН была принята консенсусом. В этом году состоялось празднование первого Международного дня делегата, в том числе и в Беларуси. Важным элементом празднования стало проведение в Минске фотовыставки, посвященной конференции в Сан-Франциско и будням делегатов. В подготовке этой экспозиции также принимали участие посольства, аккредитованные в Беларуси.

- Какие сегодняшние реалии деятельности ООН и, по вашему мнению, справляется ли она с актуальными задачами?

- Если перенестись из истории в день сегодняшний, то мы видим определенную критику ООН, упреки, что она не справляется с возложенными задачами. Но и мир становится сложнее и опаснее, появляются новые вызовы и угрозы, которые, кстати, создаем мы сами.

Портфель проблемных активов, с которым ООН подошла к 2020 году, стал более объемным. Беспрецедентный бюджетный кризис Организации, истощение системы многосторонности, ухудшение гуманитарной обстановки в мире, противоречащие здравому смыслу индивидуализм и волюнтаризм отдельных стран, коллапс многосторонних механизмов и соглашений в области поддержания международного мира и безопасности стали лишь частью тех вызовов, которые не просто оказались нерешенными, а обострились с еще большей силой. Страны Запада все активнее пытаются политизировать тематику прав человека. Решение этих проблем входит в "домашнее задание" ООН.

В последнее время все чаще стали говорить о кризисе многосторонности. Этой проблеме, кстати, была посвящена юбилейная 75-я сессия ГА ООН, тема которой определена государствами-членами как "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам нужна: подтверждая нашу коллективную приверженность многосторонности".

Сегодня этот кризис налицо. Теперь страны в ООН не договариваются, а действуют по принципу take it or leave it: примешь, не примешь - дело твое.

- В качестве реагирования на этот вызов Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с очень своевременной инициативой о необходимости начала широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности, которую называют также Хельсинки-2.

- Мы видим актуальность этой идеи, все больше мировых лидеров понимают безальтернативность такого решения, если мы хотим избежать дальнейшей конфронтации и не допустить скатывания наших отношений до точки невозврата.

Буквально на днях состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором с заявлением к его членам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Примечательно, что генсек воспользовался термином "новые Хельсинки" в отношении необходимости запуска обновленного диалога о преодолении разногласий в странах Персидского залива. Так что реализация идеи о новом многоформатном диалоге поможет заложить основу для стабилизации существующей архитектуры международных отношений.

Главная мысль Антониу Гутерриша была сфокусирована на созвучной с инициативой Республики Беларусь идее о широком диалоге для восстановления доверия. В частности, он сказал: "Опыт холодной войны показывает, что, независимо от конфронтации и глубоких разногласий, человечеству удалось запустить Хельсинкский процесс. В наши дни несколько стран внесли похожие предложения в отношении ситуации в регионе Персидского залива. Пока не удалось достичь консенсуса со стороны всех ключевых участников, но, вспоминая Хельсинки, я надеюсь, что нам удастся создать аналогичную платформу, начав с ряда мер по укреплению доверия в регионе".

- Сергей Федорович, как по-вашему, успешных и серьезных свершений у ООН все-таки гораздо больше, чем провалов?

- Конечно же, да. И к основным можно отнести становление и развитие новых постколониальных государств, борьба с апартеидом, что принесло свободу миллионам людей в мире, помощь ООН в борьбе с голодом, нищетой, безграмотностью.

Сегодня ООН - единственная универсальная организация, начитывающая 193 государства, обладающая мощным сдерживающим механизмом от развязывания серьезных крупномасштабных конфликтов, которые принесли бы крах мировой цивилизации. Глядя на хрупкость сегодняшнего мира, очевидно, что без ООН конфликтов было бы гораздо больше. Несмотря на имеющиеся недостатки в функционировании ООН, эта организация продолжает играть и будет играть роль важного инструмента многостороннего международного сотрудничества в силу того, что никакая другая международная структура не имеет столь многогранного опыта, компетентности и координационных возможностей для выполнения глобальных задач. И ей уже 75 лет, а это серьезный возраст, подтверждающий востребованность ООН.

Да, конечно, ООН будет меняться и должна быть другой, обновленной, скроенной под новые угрозы и вызовы. Да, она уже не такая, какой была 75-лет назад. Методы другие, более IT-технологические, в прямом и переносном значении, если говорить в духе современности.

Сегодня государства осознают весь масштаб проблем, работают над повышением оперативности и эффективности ООН. В частности, под эгидой действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша ООН прошла реорганизацию системы развития. Ведется работа по принятой в 2015 году главами государств и правительств Повестке дня в области развития на период до 2030 года. Кроме того, подверглась реформе миротворческая и управленческая функции ООН, чтобы сделать Организацию более мобильной.

Все это в очередной раз доказывает нужность ООН, ее востребованность в современном мире и желание государств сохранить ее на долгие годы.

Более того, для государств ООН - уникальная многосторонняя площадка, которая остается важным механизмом в публичной пропаганде национальных интересов, укреплении политического имиджа, выстраивании сравнительных преимуществ с другими государствами и стимулировании в повышении рейтинговых позиций в международной системе координат.

- Организация Объединенных Наций нужна современному миру?

- Да, однозначно могу сказать, что ООН сегодня очень нужна миру. Но государствам необходимо приходить в Организацию с мирными и созидательными инициативами, избавившись от политических амбиций и перестав злоупотреблять мнением и доверием мирового сообщества. Пагубность такой практики очевидна.

- Расскажите, пожалуйста, более подробно о белорусских инициативах в ООН.

- Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций всегда являлось и является важнейшим вектором внешней политики нашего государства. Достаточно вспомнить, что с этого направления, по сути дела, начала развиваться белорусская дипломатия.

Беларусь с самых первых дней своего членства в ООН заняла активную позицию. Белорусские инициативы отразились в положениях Конвенции ООН о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Мало кто знает, что по инициативе Беларуси принята первая в ООН резолюция на 14-й сессии Генассамблеи о международном поощрении научных исследований в области причин и лечения раковых заболеваний, а также резолюция на 28-й сессии Генассамблеи об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и социального развития (впоследствии на основе этого документа была принята соответствующая декларация ООН). По сути, с подачи Беларуси эти темы, столь актуальные сегодня, получили уже тогда особое внимание со стороны международного сообщества через ООН.

Так что можно уверенно сказать, что Беларусь заработала имидж ответственного и активного члена ООН, последовательно проводя миролюбивую политику. Поэтому к голосу Беларуси в ООН прислушиваются.

В период своей независимости Беларусь также продолжает выдвигать актуальные инициативы. В частности, Александр Лукашенко на саммите 2005 года выступил с инициативой о необходимости формирования партнерства по борьбе с торговлей людьми, которая в настоящее время стала брендовой, как модно говорить, белорусской внешнеполитической инициативой. Практической реализацией этой резолюции стало принятие единогласно в 2010 году Генеральной ассамблей Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. В соответствии с ним создан Целевой фонд ООН по защите жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Беларусь по решению главы государства вносит на постоянной основе добровольный взнос.

По инициативе Беларуси в ООН также создана Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, в которую входят 23 государства из всех регионов мира, а также Межучрежденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми, насчитывающая 22 международные организации, что положило начало формированию глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.

Кроме того, Беларусь с 2006 года продвигает в ООН резолюцию Генеральной ассамблеи "Улучшение координации борьбы с торговлей людьми".

По инициативе Беларуси также учрежден Всемирный день по борьбе с торговлей людьми, который отмечается 30 июля с 2014 года.

К числу белорусских инициатив принадлежат поддержка традиционных семейных ценностей (Беларусь - один из координаторов Группы друзей семьи в ООН), продвижение интересов стран со средним уровнем дохода, чернобыльское сотрудничество, запрещение новых видов оружия массового уничтожения, "региональное разоружение" о создании в Центральной и Восточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия.

В сентябре 2019 года глава государства, выступая на международной конференции ООН о борьбе с терроризмом с использованием ИКТ, предложил создать пояс цифрового добрососедства.

Среди новых инициатив назову ряд резолюций, принятых в ООН по предложению Беларуси, - "Роль профессионального перевода в сближении народов и укреплении мира, содействии взаимопониманию и развитию" 2017 года и "Международная ассоциация постоянных представителей государств - членов ООН" в апреле 2018 года.

Эти резолюции направлены на поддержание духа диалога, дружбы и сотрудничества в ООН как одних из важных предпосылок успешного развития общества.

- Как Беларусь выглядит в рейтингах ООН?

- На современном этапе участие в деятельности ООН позволяет позиционировать Республику Беларусь как стабильно и динамично развивающееся государство, приверженное основным принципам международного права и равноправному сотрудничеству со всеми странами, активного участника современной многосторонней дипломатии.

Значимый прогресс достигнут по целому ряду направлений в области устойчивого развития с момента обретения независимости после распада Советского Союза в 1991 году. Об этом говорят международные рейтинги.

В частности, Беларусь входит в категорию стран с высоким уровнем развития и занимает 50-е место по индексу человеческого развития, по индексу благоприятности условий ведения бизнеса - 49-е место, по глобальному индексу развития информационно-коммуникационных технологий - 32-е место.

При этом мы сохранили относительно высокий уровень гендерного равенства в обществе. По индексу неравенства Беларусь занимает 27-ю позицию из 162 стран. Беларусь также лидер среди стран СНГ по индексу возможностей для девочек (24-е место среди 144 стран). Наша страна входит в число лидеров и по комфортности материнства.

Ведущие позиции Беларусь заняла в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития (ЦУР) - 18-е место.

Мы заинтересованы в привлечении ресурсов ООН на нужды внутреннего развития Республики Беларусь. За годы нашей независимости учреждения системы ООН оказывали Беларуси значительную помощь в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, улучшении систем образования и здравоохранения, содействовали внедрению информационно-коммуникационных технологий. Поэтому белорусская дипломатия будет и далее работать в ООН по укреплению нормативной базы, которая дает основания ООН и учреждениям ее системы продолжать свою работу по оказанию технической помощи Беларуси.

Что касается деятельности системы ООН в нашей стране, то хотел бы прежде всего отметить, что по каждому направлению социально-экономического развития разработаны и действуют государственные программы и стратегии развития. Если вы ознакомитесь с этими документами, то увидите, что нашими приоритетами являются различные темы, в том числе возрождение села, забота о состоянии здоровья детей и взрослых, поддержка семей, разработка и внедрение в производство новейших технологий, достижение рационального энергопотребления и природопользования, борьба с торговлей людьми и нелегальной миграцией, трансграничное сотрудничество, совершенствование транспортной инфраструктуры и другие важные вопросы.

Мы намерены активно продвигать взаимодействие по тематике устойчивого развития в контексте выполнения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой главами государств и правительств на саммите ООН в 2015 году. В качестве национального вклада в глобальное достижение ЦУР Беларусь в числе первых внедрила их в национальные приоритеты на уровне правительства и местных властей. Сформирована действенная и в своем роде уникальная система достижения ЦУР, учреждена должность национального координатора по ЦУР, Цели развития включены в работу правительства и местных властей. Беларусь продолжит расширение партнерской сети с привлечением представителей гражданского общества, бизнеса, научных кругов, международных организаций. Наша страна провела в 2018 году первую конференцию национальных координаторов по ЦУР в европейском регионе с участием первого заместителя генерального секретаря ООН Амины Мохаммед. По итогам конференции идет реализация идеи создания в ООН базы данных национальных координаторов по ЦУР всех государств, которая поможет напрямую обмениваться передовым опытом достижения ЦУР, совместно искать решение наиболее актуальных проблем.

В Республике Беларусь функционируют 7 представительств учреждений системы ООН. Проекты, которые они реализуют, безусловно, способствуют решению таких актуальных проблем, как энергосбережение, охрана окружающей среды, реализация экономических реформ, использование информационно-коммуникационных технологий и других.

Хочу обратить внимание, что начата реализация Страновых программ для Беларуси на 2021-2025 годы по линии ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА. Практически готова для подписания Рамочная программа ООН устойчивого развития Беларуси на 2021-2025 годы, которая очерчивает стратегические направления сотрудничества Беларуси с ООН на предстоящие годы, в частности зеленая экономика, цифровизация экономики, гендерное равенство и молодежная политика.

Мы будем благодарны за разработку и оперативную реализацию новых международных проектов, которые реально помогут нам достичь поставленных на национальном уровне целей в области развития экономики и в социальной сфере.

Безусловно, эффективная работа структур ООН на благо интересов страны существенно поднимает авторитет Организации в глазах белорусского народа и делает ООН ближе белорусскому обществу.

- Сергей Федорович, как 75-летие ООН отмечается в Беларуси?

- Мы совместно со страновой командой ООН в Беларуси организовали и уже провели несколько праздничных мероприятий в рамках осуществления резолюции Генеральной ассамблеи ООН 73/299 "Празднование семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций".

Министерство иностранных дел совместно с офисом Постоянного координатора ООН разработало план мероприятий по празднованию 75-летия ООН.

Министр иностранных дел Беларуси и Постоянный координатор ООН в присутствии руководителей учреждений системы Организации, аккредитованных в Беларуси (ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, МОМ, Департамент глобальных коммуникаций ООН) подписали этот документ во время символичной церемонии в министерстве 17 февраля 2020 года.

Однако его реализацию серьезно ограничила пандемия COVID-19. Несмотря на это, нам удалось провести праздничные мероприятия (к сожалению, что-то дистанционно), приуроченные к веховым датам создания ООН: началу международной конференции в Сан-Франциско по созданию ООН (25 апреля) и подписанию Устава ООН на этой конференции (26 июня). Отметили также Международный день делегата, который, как я уже говорил, был учрежден Генеральной ассамблеей в 2019 году по инициативе Беларуси.

Понятно, по противоэпидемиологическим соображениям мы ограничили праздничные мероприятия. Наряду с этим 23 октября в здании МИД пройдет еще одно мероприятие - официальная церемония гашения почтовой марки, выпущенной "Белпочтой".

