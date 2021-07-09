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Политика
09 июля 2021, 20:54

Беларусь в полном объеме осуществляет работу по предотвращению маршрутов нелегальной миграции - Рачков

Сергей Рачков. Фото из архива
Сергей Рачков. Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в полном объеме осуществляет работу по предотвращению целенаправленных и хорошо организованных маршрутов нелегальной миграции, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Вызывает неприятие бездоказательное заявление председателей комиссий по иностранным делам парламентов некоторых стран коллективного Запада, озвученное парламентарием Латвии Рихардсом Колсом, что белорусская сторона осознанно инициирует наплыв мигрантов с Ближнего Востока в Литву, пытаясь создать гуманитарный кризис. Похоже, эти парламентарии стремятся ввести в заблуждение мировую общественность о причинах миграционного кризиса не только в Литве, но и в странах ЕС, которые, поддержав цветные революции и силовые действия, нарушили уклад жизни людей в странах Ближнего Востока и Северной Африки и спровоцировали поток мигрантов, стремящихся попасть в страны Европы", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, наша страна в полном объеме осуществляет работу по предотвращению целенаправленных и хорошо организованных маршрутов нелегальной миграции в соответствии со своими международными обязательствами в условиях нехватки ресурсов из-за пандемии и прекращения европейскими странами финансирования совместных проектов по совершенствованию пограничной инфраструктуры, а также усиления экономического давления. "В последнее время отмечается рост численности задерживаемых незаконных мигрантов на литовской границе в силу обострения экономической и эпидемиологической ситуации в странах Ближнего Востока и Африки. Эти процессы не зависят и не регулируются белорусской стороной. Пограничные службы Беларуси на границе с Литвой задерживают многократно больше иностранных граждан, чем в 2020 году и в предыдущие периоды, - отметил сенатор. - Литовской стороне и тем, кто ее поддерживает в нагнетании отношений с Беларусью, следует задуматься о причинах роста более чем в восемь раз задерживаемых белорусскими пограничниками со стороны литовского участка границы наркотических средств, все ли она делает для предотвращения попадания наркотиков на белорусскую территорию".

Сергей Рачков добавил: "Если у парламентариев стран Запада, выступающих в поддержку Литвы в вопросе нелегальной миграции, имеются вопросы, то они могли бы посоветовать своим литовским партнерам действовать в рамках заключенных международных договоров, которые в случае наличия проблемных вопросов предусматривают проведение обсуждений и консультаций с предъявлением конкретных доказательств. В противном случае все утверждения будут являться голословными обвинениями с целью политизации миграционной проблематики как фактора давления на белорусскую сторону".-0-

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