Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров

2 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Австралия в Женеве подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения страны к Всемирной торговой организации. Документ подписали постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Фрэнсис Лиссон и Юрий Амбразевич. Фото МИД

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, подписание протокола будет способствовать не только скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.-0-