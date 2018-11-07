Беларусь в сфере продвижения безопасности демонстрирует наилучшую практику - посол

7 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь в деле продвижения безопасности и реагирования на возникающие в этой связи вызовы демонстрирует наилучшую мировую практику. Такое мнение журналистам высказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов в преддверии саммита ОДКБ, который пройдет в Астане 8 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат констатировал изменение риторики в мире в последнее время. Она становится более агрессивной, и всех интересуют последствия этого, будут ли какие-то активные действия. "Мир объективно движется по той траектории, которая определена событиями последних лет", - отметил Анатолий Ничкасов.

Он, в частности, обратил внимание на острую миграционную проблему, с которой столкнулась Европа. Эти процессы естественным образом влияют и на Беларусь, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. "Появляются барьеры, включая физические, даже внутри ЕС", - заметил посол.

По его словам, Беларусь не останется безучастной к возникающим вызовам. "Здесь наша страна может демонстрировать наилучшую европейскую и мировую практику для своих партнеров и соседей. А это огромный регион, - сказал Анатолий Ничкасов. - Роль, которую играет Беларусь, оценена в мире, ее знают. Я уверен, что эти оценки будут перерастать в качественные результаты".

Дипломат рассказал, что за последнее время на уровне МИД и дипкорпуса была проделана большая работа по формированию подходов к реализации миролюбивой повестки дня. Злободневные вопросы современности будут рассмотрены и на предстоящем саммите ОДКБ в Астане. Отмечено, что в Беларуси недавно прошли несколько международных мероприятий, которые также касаются безопасности. Последнее из них - встреча основной группы Мюнхенской конференции. "Те мероприятия, которые были проведены, сыграли свою роль. Это особенно видно из Казахстана, потому что наш стратегический партнер принял самое активное участие в минских конференциях, - сказал Анатолий Ничкасов. - Поддержали направление как самой Мюнхенской конференции, так и усилия Беларуси в отработке этого сложного вопроса. Здесь Казахстан - наш союзник и партнер, как это подтверждается всей историей наших отношений".

Посол коснулся сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, отметив неплохую динамику в товарообороте. "Наши ожидания и те наши усилия, которые мы прикладываем для того, чтобы достичь миллиардного товарооборота, совершенно реальны. И наша задача - эту планку перешагнуть в этом году", - сказал он.

Анатолий Ничкасов уточнил, что, кроме традиционных направлений взаимодействия: кооперации в машиностроении, сотрудничества в пищевой промышленности, сельском хозяйстве - стороны ведут совместную работу в инновационных сферах. "Сегодня можно говорить, что мы прорабатываем и приближаемся к реализации поручений, связанных с созданием совместного производства беспилотных летательных аппаратов, которые необходимы для народного хозяйства. Мы совместно реализуем целый ряд проектов, связанных с цифровизацией. Казахстан учредил Международный финансовый центр "Астана", и специалисты белорусского ПВТ вместе со своими коллегами в Казахстане разрабатывают софт для обеспечения деятельности этого крупного центра", - рассказал посол.-0-