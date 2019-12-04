Беларусь видит большой потенциал сотрудничества с Евросоюзом - Кравченко

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь видит большой потенциал сотрудничества с Евросоюзом. Это отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры", который 4-6 декабря проходит в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша внешняя политика, наша дипломатия, как известно, многовекторная, но отнюдь не разновекторная. Мы не пытаемся играть на противоречиях, но стремимся их сглаживать. И в этом - значительный потенциал для сотрудничества между нашей страной и Евросоюзом, которое способно обернуться дивидендами для каждого из нас", - отметил заместитель главы белорусского МИД.

"Если проанализировать, что произошло за последние годы, очевиден рост интенсивности контактов во всех сферах. Так, визиты еврокомиссаров и министров иностранных дел стран - членов ЕС в Беларусь перешли из разряда сенсаций в категорию нормальной, повседневной работы, - сказал Олег Кравченко. - Во время переговоров мы все больше концентрируемся на практических вопросах взаимного интереса".

Что касается двусторонних отношений с Германией, то замминистра назвал своеобразными вехами визит вице-канцлера, федерального министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в Беларусь в 2017 году для участия в XV Минском форуме, визит в Беларусь Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а также визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Берлин.

Как подчеркнул Олег Кравченко, при обмене визитами достигнуты важные договоренности, в том числе решение проработать возможность создания специального консультационного формата для выработки стратегического видения и дорожной карты двустороннего взаимодействия в различных областях.

Олег Кравченко также напомнил о приезде в Минск представительной делегации германских деловых кругов, проведении ряда белорусско-германских экономических форумов и очередного заседания совместного Делового совета.

В соответствии с договоренностью на высшем уровне завершено формирование белорусско-германской комиссии историков, которая должна приступить к работе в ближайшее время.

Замминистра также назвал важными побратимские связи между городами и регионами Беларуси и Германии. Так, в октябре было подписано соглашение о партнерстве между Могилевом и Виттенбергом.-0-