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Беларусь видит будущее отношений с ЕС в добрососедстве - Кравченко

Политика 23.05.2019 | 23:44

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь видит будущее отношений с ЕС в добрососедстве. Это отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня в Минске на организованном представительством ЕС приеме по случаю Дня Европы, сообщает БЕЛТА.

Поздравляя дипломатов Европейского союза и государств-членов ЕС с праздником, замминистра подчеркнул: "Европейский союз - непосредственный сосед Беларуси и партнер по многим вопросам. В основе наших отношений - общие исторические, цивилизационные, культурные, религиозные, образовательные, мировоззренческие элементы. Это и связи в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, искусства, науки и техники, спорта. Молодежные обмены, туризм, межрегиональные и побратимские форматы сотрудничества".

Олег Кравченко констатировал, что зачастую наибольшее внимание журналистов привлекают проблемные моменты, разногласия, споры, иногда - скандальные ситуации. По его мнению, это создает несколько искаженное представление о состоянии дел в белорусско-европейских отношениях. "Назову лишь несколько общеизвестных положительных фактов.

Европейский союз является для Беларуси торговым партнером номер два. Причем обьем торговли растет, и часть этого роста обусловлена решением европейской стороны об облегчении условий доступа ряда белорусских товаров на рынок ЕС, - отметил замглавы МИД. Он также обратил внимание на то, что белорусы находятся в числе лидеров по количеству получающих шенгенские визы. Причем белорусы не являются импортерами нестабильности, преступности, других опасных и нежелательных явлений.

Олег Кравченко также отметил, что в интересах безопасности граждан стран ЕС, Беларуси и третьих государств взаимодействуют правоохранительные органы.

"В целях минимизации риска инцидентов, которые могли бы спровоцировать гораздо более масштабные опасные последствия, осуществляются контакты между оборонными ведомствами Беларуси и ряда стран ЕС. Что особенно важно - с соседями, входящими в НАТО, - сказал Олег Кравченко. - Это наш общий вклад в безопасность нашего общего региона, вне зависимости от политической атмосферы и ряда сохраняющихся разногласий".

Наряду с этим замминистра выразил мнение, что, возможно, обе стороны недостаточно говорят публично об имеющихся выгодных проектах сотрудничества. К примеру, благодаря ЕС белорусские специалисты в различных областях, от исследователей до врачей, получают возможность изучить передовой опыт стран Евросоюза, установить контакты с коллегами, научиться тому, что впоследствии с пользой применяется в Беларуси.

"Финансовые средства ЕС выделяются на важные для людей проекты, как например, реконструкция водоочистительной станции в Минске, утилизация бытовых отходов в Пуховичском районе, модернизация автомобильных дорог. Это и кредитование малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике Беларуси постоянно увеличивается. В прошлом году взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития оценивалось в $360 млн. Это уверенный, быстрый и впечатляющий рост", - считает Олег Кравченко.

При этом он подчеркнул, что между Беларусью и ЕС продолжается откровенное обсуждение имеющихся разногласий. "Не только ради обсуждения, но для сближения наших позиций, учета мнения друг друга, обмена опытом по тематике, в рамках которой звучат претензии в адрес властей разных государств. Даже наши традиционные критики признают наличие прогресса, - сказал замминистра. - Принято говорить в различных форматах дискуссий, от публичных до официальных, о европейских ценностях - как бы подразумевая наличие пропасти между мировоззрением и действиями белорусской стороны и этой системой ценностей. И увязывается возможность дальнейшего прогресса в отношениях Беларусь-ЕС с соответствием данным ценностям. Я уверен в том, что такое узкое толкование ценностей искажает картину. К ценностям относятся как гражданские и политические права человека, которые и вызывают основные споры между нами, так и социальные, экономические и культурные права человека. По данной категории прав человека Беларусь занимает хорошие, зачастую ведущие позиции в западных рейтингах. Иногда более высокие, чем некоторые западные страны. Это две, как минимум, равноценные категории, которые, в плане как соблюдения, так и оценки соблюдения должны не противопоставляться, а стать неделимыми. Здесь, на мой взгляд, предстоит работа обеих сторон".

Олег Кравченко также отметил важность того, что Цели устойчивого развития ООН представляют собой набор важных приоритетов, направленных на реализацию интересов людей и связанных с правами человека. Беларусь является одним из признанных мировых лидеров по их имплементации. "Хельсинкский диалог, принципы международного права - это тоже важная часть ценностей. Именно на данных принципах базируется позиция Беларуси по вопросам международных отношений и международной безопасности. Примеры хорошо известны", - продолжил он.

"Считаю, что в День Европы у нас есть основания заявить о наличии важных достижений в белорусско-европейских отношениях. Особенно с учетом того, что на протяжении 20 из 28 лет независимости и международных отношений Беларуси наши отношения с ЕС были, мягко говоря, достаточно сложными. С политическими и экономическими санкциями, часть которых, пусть и минимальная, все еще сохраняется. С серьезными ограничениями в отношении контактов. С системным недоверием, остаточный эффект которого является серьезным негативным фактором, - выразил мнение замглавы МИД. - Важным достижением является возможность равноправного участия Беларуси в мероприятиях "Восточного партнерства". Надеюсь на то, что совместными усилиями в направлении полной нормализации и дальнейшего развития отношений мы реализуем эту возможность". -0-

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Теги
Беларусь, ЕС, сотрудничество
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