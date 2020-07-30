Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми - Дапкюнас

30 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас в своем выступлении 30 июля на специальном мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В этот день Министерство иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел, ООН, Международной организацией по миграции, Соединенными Штатами Америки и Норвегией в качестве основных стран-доноров, а также ОБСЕ, ЕС и другими национальными и международными партнерами, занимающимися борьбой с торговлей людьми, по случаю этого памятного дня привлекли внимание к проблеме торговли людьми.

Андрей Дапкюнас в своем выступлении на мероприятии отметил, что учреждению Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который повышает осведомленность об этом преступлении в мире и призывает уделять приоритетное внимание надлежащей защите жертв торговли людьми, предшествовали практические шаги Беларуси. Всемирный день борьбы с торговлей людьми ежегодно отмечается в соответствии с решением Генеральной ассамблеи ООН по предложению Беларуси в 2013 году.

На саммите ООН в 2005 году Президент Беларуси выступил перед международным сообществом с инициативой сформировать глобальное партнерство по борьбе с торговлей людьми, объединяющее усилия всех партнеров.

В развитие этой инициативы Беларусь подготовила резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", которая принята консенсусом Генеральной Ассамблей ООН в соавторстве с около 100 государствами.

Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми был единогласно принят Генеральной ассамблеей ООН в 2010 году. Он в свою очередь позволил создать Межучрежденческую координационную группу по борьбе с торговлей людьми, в которую входят более 20 международных организаций, и объединить государства всех регионов мира в Группу друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми.

Значительным достижением является создание целевого фонда по защите жертв торговли людьми, особенно женщинами и девочками. Беларусь неоднократно направляла добровольные взносы в фонд.

Белорусский дипломат призвал всех партнеров продолжать тесное сотрудничество, без которого невозможно искоренить рабство в мире.

На мероприятия к присутствующим и к аудитории в интернете обратились также первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, представитель Международной организации по миграции в Беларуси Махым Оразмухаммедова, временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук, руководитель отдела по политическим и экономическим вопросам и по работе со СМИ представительства ЕС в Беларуси Эвелина Шульц и генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко.-0-