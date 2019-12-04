Беларусь все активнее инициирует укрепление доверия и мирное урегулирование конфликтов - Кравченко

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь все активнее выступает участником и инициатором мер по укреплению доверия и мирному урегулированию конфликтов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры", который 4-6 декабря проходит в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении вот уже более двух десятилетий Минский форум собирает в белорусской столице политиков, государственных деятелей, представителей бизнеса, академических кругов и гражданского общества Беларуси, стран Европейского союза - всех тех, кому небезразличны судьба нашей страны и развитие ее общества, кого интересуют место Республики Беларусь на карте Европы и мира, ее роль в международной политике", - подчеркнул заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства.

Он также обратил внимание на то, что отношения Беларуси с европейскими партнерами переживали разные времена. Но Минский форум неизменно выступал в качестве своего рода константы, оставался уникальной и востребованной платформой для открытого и содержательного диалога, способствовал укреплению взаимного доверия.

"Сегодня положение дел качественно отличается от того контекста, в котором в свое время создавался форум, - продолжил Олег Кравченко. - Мы вместе прошли значительный путь, который позволил сблизить позиции, понять друг друга, пусть и не всегда во всем соглашаясь, расширить связи, осознать, наверное, самое главное - то, что мы объективно нуждаемся друг в друге. Безопасность, стабильность и экономическое процветание Беларуси во многом зависят от глубины и эффективности взаимодействия с ближайшими соседями, включая, естественно, Европейский союз. Беларусь, которая поступательно и успешно продвигается по пути реформ и модернизаций, все активнее выступает донором политической и экономической стабильности, участником и инициатором мер по укреплению доверия и мирному урегулированию конфликтов, является партнером Евросоюза".-0-