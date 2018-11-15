Беларусь всегда была инициатором хороших взаимоотношений с другими странами - экс-президент Латвии

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь всегда была инициатором и автором хороших взаимоотношений с другими странами. Такое мнение сегодня в Минске на мероприятии, посвященном 100-летию провозглашения государственной независимости Латвии, высказал экс-президент этой страны Гунтис Улманис, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом же ключе экс-президент охарактеризовал и отношения между Беларусью и Латвией на протяжении всей истории. "Хороший сосед - это половина успеха для развития каждой страны", - сказал он.

Символично, что свое выступление Гунтис Улманис начал со слов: "Добрый вечер, мои любимые белорусы". Латвию и Беларусь он назвал очень близкими странами, пережившими на протяжении многих лет как трудные, так и счастливые моменты. Экс-президент Латвии отметил, что всегда, когда приезжает в Минск, любуется городом. "И в Европе говорю всегда: езжайте в Минск и посмотрите, что может народ после многих трагических лет, которые были в Беларуси, и других событий", - подчеркнул Гунтис Улманис.

Он добавил, что изнутри жителям Беларуси виднее вопросы, которые надо решать в стране, но как гость, он всегда радуется успехам соседей.

Гунтис Улманис констатировал, что в современном мире происходят различные события, и многие из них не по воле тех или иных стран, которые оказываются в них вовлечены. "Поэтому мы должны думать не только о своем прошлом, но и о своем будущем", - считает экс-президент.

Гунтис Улманис

Он также особо отметил, что народы Беларуси и Латвии на протяжении всей мировой истории никогда не конфликтовали. Более того, они вместе жили в таких государственных образованиях, как Речь Посполитая, Российская империя, Советский Союз. Гунтис Улманис остановился на некоторых вехах истории Латвии и рассказал о выборе этой страны в условиях современности, в частности, членстве в Евросоюзе, НАТО. "То, что мы стали участниками этих организаций, - это для нас не помеха разговаривать с любой страной, любыми народами о тех вопросах, которые нам кажутся первостепенно важными. Мы считаем, что сегодня один из главных вопросов - это экономика", - подчеркнул экс-президент Латвии.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об оценке белорусско-латвийских отношений на фоне разных выбранных путей двух стран после распада СССР, Гунтис Улманис отметил, что каждое государство идет своей дорогой. По его словам, приезжая в ту или иную страну, он в первую очередь рассказывает о подходах латвийского народа в отношении тех или иных вопросов. "Что-то подходит вашей или другим странам - берите, если нет - идите своей дорогой", - добавил он.

Что касается отношений с Беларусью, экс-президент отметил очень активные контакты на самых различных уровнях, которые не прекращаются на протяжении четверти века с момента установления дипотношений в современной истории. Кроме того, страны связывают тесные человеческие и культурные контакты, особенно, учитывая тот факт, что в Латвии проживает несколько десятков тысяч этнических белорусов.

В беседе с журналистами Гунтис Улманис также высказался о ситуации в регионе, подчеркнув, что для разрешения тех или иных конфликтных ситуаций нет ничего лучше, чем переговоры. "Злость и ненависть - плохие советчики. Считаю, нужно встречаться на всех возможных уровнях. Каждый народ подскажет политикам, как дальше лучше жить и учиться общаться", - сказал он.

Экс-президент Латвии принял участие в открытии выставки в Национальном художественном музее Беларуси под названием "Латвии - 100. История, искусство, традиции". Экспозиция организована Национальным музеем истории Латвии совместно с посольством этой страны в Беларуси и Национальным художественным музеем Беларуси. На выставке представлено более 200 экспонатов - произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые знакомят с богатой историей и разнообразием традиций латышского народа. -0-