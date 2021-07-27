Беларусь выполняет председательство в СНГ с честью - Лебедев

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выполняет председательство в СНГ с честью, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он принимает участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Председательство в СНГ Беларусь выполняет с честью, как это было и раньше, - сказал Сергей Лебедев. - Несмотря на коронавирус и связанные с ним карантинные ограничения, транспортные ограничения, санкционные, Беларусь с честью несет свое председательство и уже провела немало интересных мероприятий в рамках своего председательства".

Председатель Исполнительного комитета отметил также конструктивную роль Беларуси в СНГ. "Беларусь всегда поддерживала и поддерживает все интеграционные усилия Исполкома СНГ и стран Содружества, - подчеркнул он. - Беларусь всегда остается - и я надеюсь, так будет и дальше - очень хорошей, благодатной площадкой для проведения международных переговоров и международных встреч. Исполнительный комитет СНГ, другие органы Содружества получают поддержку и помощь со стороны руководства Беларуси в осуществлении нашей деятельности. Хочу еще раз выразить руководству Беларуси свою признательность за это. Уверен, что мы и дальше будем тесно взаимодействовать".

Сергей Лебедев добавил: "То давление, которое мы все испытываем в последние годы, требует от нас согласованного ответа, согласованных действий и реакции. Страны Содружества должны выступать сообща и поддерживать друг друга".

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске. Также на встрече будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о выполнении Концепции председательства Беларуси в СНГ по итогам первого полугодия нынешнего года.

Кроме того, на заседании планируется согласовать кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, назначенных на 19 сентября, рассмотреть ряд других вопросов. -0-

Фото Егора Павлющика