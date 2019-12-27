Беларусь высоко ценит дружбу с Турцией - Кочанова

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимоотношения Беларуси и Турции носят стратегический характер. Минск высоко ценит дружбу с Анкарой. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, передает корреспондент БЕЛТА.

Кезбан Нилван Дарама и Наталья Кочанова

Белорусско-турецкий диалог развивается по всем направлениям. "Двусторонние взаимоотношения носят стратегический характер, - сказала руководитель верхней палаты белорусского парламента. - В Беларуси высоко ценят дружбу между нашими странами".

Во время встречи

"Мы рады тому, что между странами сегодня нет никаких противоречий. Беларусь и Турция проводят во многом схожую политику", - добавила она.

Добрые отношения складываются и между парламентариями двух государств. "Уверена, что и в дальнейшем мы будем выстраивать их в таком же русле", - считает спикер. В ближайшее время в Национальном собрании Беларуси будет сформирована группа дружбы с парламентом Турции. Наталья Кочанова обратила внимание и на высокий уровень межправительственных связей, на то, что в целом сделано уже многое для развития экономического сотрудничества. "Хотя, конечно, есть еще перспективы в этой работе. Мы должны решить задачу, которую поставили президенты, по достижению товарооборота в $1,5 млрд. Уверена, что это можно реализовать, потому что у нас сложились действительно замечательные отношения на всех уровнях", - сказала председатель Совета Республики.

Кезбан Нилван Дарама

Спикер подчеркнула, что белорусская сторона высоко ценит вклад Кезбан Нилваны Дарамы, которая завершает свою дипломатическую миссию в стране, в развитие двусторонних отношений: политического диалога, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества. Посол в свою очередь призналась, что ей повезло работать в дружественной стране. "Миссия посвящалась не решению проблем, а выведению отношений на новый уровень, их улучшению", - отметила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Кезбан Нилвана Дарама обозначила еще ряд тем, которые обсуждались на встрече с Натальей Кочановой. Помимо достижения товарооборота в $1,5 млрд, речь шла о поддержке взаимных инвестиций. Отмечалось, что у Беларуси и Турции схожие взгляды на многие вопросы мировой и региональной повестки, это позволяет успешно взаимодействовать по линии международных организаций. Кроме того, стороны придают большое значение сотрудничеству в образовании, культуре и намерены его углублять.-0-

Фото Андрея Покумейко