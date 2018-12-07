Беларусь выступает в поддержку мер по повышению военной транспарентности - Макей

7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает в поддержку мер по повышению военной транспарентности. Это отметил глава белорусской делегации министр иностранных дел Владимир Макей в ходе 25-й встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников ОБСЕ, которая 6-7 декабря прошла в Милане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на опасной эскалации напряженности в регионе, наращивании военных потенциалов на границах. Он призвал отказаться от создания новых военных баз, "накачивания" региона летальным оружием, а также отметил необходимость изучения опыта применения региональных и локальных мер доверия и безопасности. Министр привлек внимание к инициативе Президента Беларуси о запуске нового широкого диалога по вопросам международной безопасности и подчеркнул важность наращивания совместных действий по реагированию на современные вызовы и угрозы.

Кроме того, Владимир Макей принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств ОДКБ, в ходе которой одобрено совместное заявление в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава внешнеполитического ведомства также принял участие в мероприятии по тематике продвижения экономической взаимосвязанности на пространстве ОБСЕ. Министр акцентировал внимание на необходимости расширения торгово-экономических связей между странами региона и ведущими интеграционными объединениями, а также развития транспортных коридоров. Он отметил уникальное географическое положение Беларуси между двумя крупнейшими интеграционными объединениями - Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. В качестве примера успешной межгосударственной кооперации Владимир Макей назвал белорусско-китайский проект "Великий камень".

Руководитель МИД Беларуси провел рабочую встречу с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, в ходе которой обсудил перспективы белорусско-словацкого взаимодействия в рамках предстоящего в 2019 году председательства Словакии в ОБСЕ.

На переговорах с первым заместителем председателя правительства - министром иностранных дел Сербии Ивицем Дачичем достигнута договоренность об активизации политического диалога.

Пути дальнейшего наращивания белорусско-турецкого сотрудничества в различных областях, перспективы развития контактов на высшем и высоком уровнях стали предметом беседы Владимира Макея с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД Беларуси обменялся мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде и главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Стефом Блоком.

Владимир Макей провел также встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, на которой обсуждался график двусторонних контактов в начале 2019 года.

С заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гёттемюллер рассмотрены возможности дальнейшего развития диалога между Республикой Беларусь и альянсом, а также ситуация в регионе.

На встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир затронута тематика перспектив взаимодействия Беларуси и БДИПЧ, включая реализацию совместных проектов.-0-

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